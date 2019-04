vor 17 Min.

Auto überholt Motorrad - und erfasst Biker

In Oberfranken sind am Donnerstagmorgen ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Biker wurde tödlich verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist in Oberfranken ein Motorradfahrer gestorben. Das Auto fuhr laut Polizei am Donnerstagmorgen bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr und erfasste dort das Motorrad, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle bei Kasendorf im Landkreis Kulmbach, wie es hieß. (dpa/lby)

