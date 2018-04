vor 24 Min.

Autobahn-Ausfahrt verpasst - Schwertransporter rammt Auto Bayern

Weil ein LKW-Fahrer auf der A93 eine Ausfahrt verpasste, legte er auf dem Standstreifen einfach den Rückwärtsgang ein. Dabei krachte er in ein anderes Auto.

Im Rückwärtsgang hat sich der Fahrer eines Schwertransports auf der Autobahn 93 auf den Weg zurück zu einer verpassten Ausfahrt gemacht - und dabei ein anderes Auto gerammt.

Der Mann hätte am Autobahnkreuz auf die A3 wechseln müssen, bemerkte die Ausfahrt aber zu spät, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er hielt auf dem Standstreifen an und wollte rückwärts zur Ausfahrt zurück fahren, hinter dem Laster hatte allerdings bereits ein anderes Fahrzeug angehalten. Auto und Schwertransport stießen bei der Aktion am Freitagabend leicht zusammen.

Es entstanden etwa 200 Euro Schaden. Den Fahrer erwarte nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, teilte die Polizei mit. Die Beamten kassierten eine sogenannte Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Höhe und begleiteten ihn zurück. (dpa/lby)

Themen Folgen