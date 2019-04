Autobahnauffahrt nach Unfall auf A96 gesperrt

Nach 27 Jahren ist eine Patientin in einer Fachklinik in Oberbayern aus dem Wachkoma erwacht. Sie hatte als damals 32-Jährige einen Autounfall gehabt.

