12:50 Uhr

Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A9

Bei einem Auffahrunfall auf der A9 bei Bayreuth ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden.

Der Fahrer des Wagens sei am Samstagmorgen auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden der Mann und seine Beifahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Ein Gutachter soll den Ermittlern bei der Aufklärung des Unfalls helfen. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Autobahn 9 in Richtung Süden war in Folge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. (dpa/lby)

