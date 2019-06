vor 2 Min.

Autofahrer übersieht Radler beim Ausparken

Ein Autofahrer in München übersah beim Einfahren auf eine Straße einen Radfahrer. Der 54-jährige Radler wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Freitag einen Radfahrer übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer von einem Parkplatz auf den Friedrich-Engels-Bogen fahren. Gleichzeitig wollte ein 54-Jähriger mit seinem Rad ebenfalls auf die Straße einfahren. Durch Wertstoffcontainer ist die Stelle nach Angaben der Polizei sehr unübersichtlich.

Außerdem sollen beide Männer nach Angaben der Polizei deutlich schneller als Schrittgeschwindigkeit gefahren sein. Beim Zusammenstoß erfasste der Autofahrer den 54-Jährigen frontal an seiner rechten Seite. Der Radler stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Er musste mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht werden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von rund 700 Euro. (AZ)

