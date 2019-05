vor 17 Min.

Azubi verprügelt Chef nach Kündigung

Ein 18-Jähriger ist in einem Personalgespräch ausgerastet und hat seinen Chef bewusstlos geschlagen. Der Vorgesetzte erlitt schwere Kopfverletzungen.

Ein Auszubildender hat seinen Chef nach einer Kündigung bewusstlos geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, sei der 18-Jährige in einem Personalgespräch am Dienstag "völlig ausgerastet". Den Vorgesetzten des niederbayerischen Unternehmens in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) schlug der 18-Jährige mit der Faust.

Wegen schweren Kopfverletzungen musste der 54-Jährige mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Durch die Wucht des Schlags brach sich der Auszubildende die Hand. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa/lby)

Themen Folgen