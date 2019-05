07:22 Uhr

B2 war nach Unfall mit Lkw bei Nordendorf vollgesperrt

Die B2 wurde nach einem Unfall bei Nordendorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Auch bei Stettenhofen gab es einen Unfall. Das führte zu Staus auf der Bundesstraße.

Sperrung der B2 zwischen Nordendorf und Mertingen: Nach einem Unfall mit einem Lkw am Montagmorgen wurde die B2 bei Nordendorf zunächst in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Lkw, der auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs war, aus bisher unbekannter Ursache umgekippt. Das Fahrzeug blockierte nach dem Unfall die Straße. Die Ladung - der Lkw war laut Polizei mit kleinen Eisenteilen beladen - war quer über beide Fahrbahnen verteilt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen nach nicht schwer verletzt.

Als Folge des Unfalls musste die Polizei die B2 zunächst in beiden Fahrtrichtungen sperren, um die Straße von den Eisenteilen zu befreien. Von der Polizei hieß es, dass ein Teil der Fahrbahn in Richtung Donauwörth gegen 7.30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Der Verkehr stockte in Folge des Unfalls jedoch weiter. Die Strecke in Fahrtrichtung Augsburg blieb länger gesperrt. Der Unfall führte auf der B2 im Berufsverkehr zu langen Staus - in beiden Fahrtrichtungen. Der Verkehr wurde von der Polizei über Meitingen und Nordendorf umgeleitet. Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz.

Weiterer Unfall auf der B2 bei Stettenhofen

Auf der B2 gab es noch einen weiteren Unfall. Zwischen Gersthofen und Stettenhofen blieb ein Pannen-Lkw in Fahrtrichtung Augsburg auf der Straße stehen. Bei dem Fahrzeug war ersten Erkenntnissen nach ein Reifen ohne Fremdeinwirkung geplatzt. Die Fahrbahn musste kurz gesperrt werden, danach lief der Verkehr zumindest einspurig weiter. Der Lkw blockierte jedoch weiterhin die rechte Fahrbahn auf der B2. Auch hier kam es zu Staus und Verzögerungen. Gegen 8.30 Uhr lief der Verkehr hier wieder flüssig. (AZ)

