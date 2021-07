Babenhausen-Klosterbeuren

16:33 Uhr

Feuer in landwirtschaftlicher Halle in Klosterbeuren richtet großen Schaden an

In Klosterbeuren ist am Samstagnachmittag eine landwirtschaftliche Halle in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Eine landwirtschaftliche Halle in Klosterbeuren, einem Gemeindeteil des Marktes Babenhausen, ist am Samstagnachmittag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 15 Uhr über den Brand in der Dorfstraße informiert. Die Feuerwehr ist gegenwärtig vor Ort im Einsatz und hat den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern allerdings noch an. Brand in Klosterbeuren: Keine Personen verletzt Die Beamten gehen derzeit von einem hohen Sachschaden aus, verletzt wurde aber niemand. Den Einsatzkräften sei es gelungen, Tiere aus dem brennenden Gebäude zu retten, zwei Tiere seien jedoch bei dem Brand verendet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist im Moment noch unklar. (AZ)

