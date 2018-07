14:10 Uhr

Babyfon entlarvt Einbrecher Bayern

Ein Mann bricht in ein Einfamilienhaus in Güntersleben ein und geht in das Zimmer des zweijährigen Kindes. Über das Babyfon hört die Mutter seine Stimme.

Dank des Babyfons hat eine Mutter in Unterfranken einen Einbrecher ertappt. Der Mann hatte sich in das Zimmer ihres Kindes geschlichen. Über das Gerät hörte die Mutter der vierköpfigen Familie am Dienstagabend eine Männerstimme im Zimmer ihres zwei Jahre alten Kindes. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Plötzlich steht die Mutter einem Mann gegenüber

Als sie im ersten Stock des Einfamilienhauses in Güntersleben im Landkreis Würzburg nach dem Rechten sehen wollte, stand sie dem Mann gegenüber. "Sie hat ihn angebrüllt und dann hat er quasi das Weite gesucht", sagte ein Sprecher.

So schützen Sie Ihr Haus vor Einbrechern 1 / 11 Zurück Vorwärts Wenn Sie Ihr Haus verlassen, immer abschließen, aus versicherungstechnischen Gründen am besten zweimal.

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen fast jedes Versteck. – Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Zylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrem Umfeld, auch in der Nachbarschaft. – Wenn Sie im Urlaub sind: nie Rollläden dauerhaft unten lassen und Briefkasten überquellen lassen.

Per Zeitschaltuhr Haus innen beleuchten und Anwesenheit simulieren. Für außen ratsam: Bewegungsmelder.

Für alle Fälle Telefoniermöglichkeit im Schlafzimmer schaffen (Notruf: 110).

Liste mit Wertsachen anfertigen, am besten inklusive Fotos. Erleichtert Abwicklung mit der Versicherung.

Technische Vorbeugung: Alarmanlage nur sinnvoll, wenn sie mit einer Bewachungsfirma verbunden ist. Viele Einbrecher lassen sich von der Sirene nicht abhalten, sagt Rainer Rindle von der Kripo Augsburg.

Prüfen lassen, ob Haus-, Terrassen-/Balkontüren und Fenster nachgerüstet werden sollten, am besten von einem Kripo-Berater. Zuständig sind: Kripo Augsburg (Stadt/Kreis Augsburg, Aichach-Friedberg), Kripo Dillingen (Stadt/Kreis Dillingen, Donau-Ries), Kripo Fürstenfeldbruck (Kreis Landsberg), Kripo Ingolstadt (Stadt Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen), Kripo Kempten (Stadt/Kreis Kempten, Kaufbeuren, Ober-, Ostallgäu, Lindau), Kripo Memmingen (Stadt Memmingen, Unterallgäu), Kripo Neu-Ulm (Stadt/Kreis Neu-Ulm, Günzburg).

Opferhilfe: Die Organisation Weißer Ring unterstützt nicht nur Opfer von Gewaltkriminalität oder Mobbing, sondern auch Einbruchsopfer. Nach Angaben von Adolf Präntl bietet sie mehrere Hilfestellungen.

Der Weiße Ring bietet vertrauliche Gespräche im Akutfall, die Vermittlung von Experten wie Traumatherapeuten. Au helfen sie beim Umgang mit Behörden und Versicherungen und Begleiten Geschädigte zu Gerichtsterminen.

Eine Fahndung mit Hubschrauber blieb allerdings erfolglos. Was der Mann in dem Haus wollte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei sei nichts gestohlen worden. Einbruchsspuren habe es auch nicht gegeben. (dpa)

