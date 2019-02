Bäckereien dürfen sonntags künftig länger Semmeln verkaufen

in anderen Ländern gibt es gar kein Ladenschutzgesetz Gesetz !! und alle leben auch gut und zufrieden !! Beispiel im Katholischen Italien können alle Geschäfte aufmachen wan und wie sie wollen . Auch Geschäfte der Katholische haben wären den Gottesdienst Zeiten Geöffnet !!wehr kein Geschäft oder zu wenig macht lässt einfach geschlossen . alle leben glücklich und zufrieden !! manchmal fragt man sich schon ob die deutsche Kirche einen anderen Papst hat wie in Italien ??? zum beispiel am sehr hohen Feiertag dem Kar Freitag haben in Italien alle Geschäfte geöffnet und alle Betriebe arbeiten !!! ausehr einer Kurzen andacht wie an allen tagen sind die Kirchen geschlossen !! also Welche Katholische Kirche ist jetzt die richtige ?`? ach ja auch die Gewerkschaften sind ja auch noch da !! wenn es alles Kaput Gestreikt ist gibt es gar keine Arbeit mehr , wenn es keine arbeit mehr gibt gibt es keine Arbeiter mehr die den Gewerkschafts Bossen ein Gehalt das über dem der Bundeskanzlerin liegt ermöglichen !! und das alles nur wegen einer Semmel die ohne dieser Obligatorischen muss scheibe Wurst verkauft wurde , da lachen ja die Hühner !!

