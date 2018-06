vor 17 Min.

Bahn-Mitarbeiter retten Mann das Leben Bayern

Bahnmitarbeiter reanimierten einen 47-Jährigen am Münchner Hauptbahnhof.

Bahn-Mitarbeiter reanimierten einen 47-Jährigen, der am Dienstagabend am Münchner Hauptbahnhof zusammengebrochen war.

Bahn-Mitarbeiter haben in München einem 47-Jährigen das Leben gerettet. Der Mann war am Dienstagabend auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofs zusammengebrochen und atmete nicht mehr, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Die DB-Angestellten belebten den Mann wieder, bis ein Notarzt eintraf. Zwischenzeitlich setzte die Atmung wieder ein, sodass er in stabilem Zustand in eine Klinik gebracht wurde. Warum der Mann zusammengebrochen war, ist bislang nicht bekannt. (dpa/lby)

