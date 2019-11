vor 2 Min.

Bahn an Münchner Hackerbrücke entgleist - Züge fallen aus

An der Hackerbrücke München ist ein Zug entgleist. Es kommt zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen.

An der Hackerbrücke in München ist ein Zug entgleist, verletzt wurde aber offenbar niemand. Reisende müssen jedoch mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Am Rande der Münchner Innenstadt ist am Freitagnachmittag eine Bahn entgleist. Bislang gebe es keine Verletzten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Unfall ereignete sich an der Hackerbrücke. Näheres war zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben der Bahn kommt es in München derzeit zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Reisende werden gebeten, sich vorab zu informieren. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Bahnreisende in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris. (AZ/dpa)

