09:21 Uhr

Bahnhof in Erlangen aktuell gesperrt

Der Bahnhof in Erlangen ist seit Samstagmorgen gesperrt. Reisende müssen noch mehrere Stunden mit Behinderungen rechnen.

Der Bahnhof in Erlangen ist am Samstagmorgen gesperrt worden. Züge werden umgeleitet, die S-Bahnen enden vorzeitig, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Bahnhof werde noch bis in den Vormittag gesperrt bleiben. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz. (dpa/lby)

Themen folgen