vor 32 Min.

Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm nach Sperrung wieder frei

Die Bahnstrecke Augsburg-Ulm musste am Dienstagmorgen gesperrt werden. Zwischen Dinkelscherben und Burgau fuhren keine Züge. Jetzt ist die Strecke frei.

Aufgrund einer witterungsbedingten Störung war die Bahnstrecke Augsburg-Ulm am Dienstagmorgen circa zwei Stunden lang auf dem Streckenabschnitt zwischen Dinkelscherben und Burgau gesperrt. Gleise waren wegen des anhaltenden Dauerregens überflutet gewesen. Deshalb fuhren in diesem Bereich zeitweise keine Züge.

Bahnstrecke Augsburg-Ulm wieder frei: Das sind die ersten Züge

Nun meldete die Deutsche Bahn, dass die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm in Kürze wieder frei ist. Der erste durchfahrende Zug in Richtung Ulm fährt ab 9.51 Uhr in Dinkelscherben ab und kommt voraussichtlich um 10.35 Uhr in Ulm an.

Der erste durchfahrende Zug nach Ende der Sperrung in Richtung Augsburg und München fährt um 9.53 Uhr in Burgau ab und kommt um 11.21 Uhr in München Hauptbahnhof an.

Schienenersatzverkehr zwischen Augsburg und Ulm

Die Züge aus Richtung Augsburg verkehrten am Dienstagmorgen zunächst nur bis Dinkelscherben und endeten dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Ulm verkehrten bis Burgau und endeten dort vorzeitig.

Die Deutsche Bahn hatte für die Zeit der Sperrung einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Dinkelscherben und Burgau eingerichtet. Dieser Schienenersatzverkehr bleibt noch bis 10 Uhr bestehen. (AZ)

