vor 53 Min.

Banküberfall in Haidhausen: Polizei fahndet nach Unbekanntem

Dieser Mann soll am Montag, 8. Juli eine Bankfiliale in der Rosenheimer Straße im Münchner Stadtteil Haidhausen überfallen haben.

Ein Unbekannter soll am Montag eine Bankfiliale in München überfallen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise und fahndet mit Fotos nach dem Mann.

Wie die Münchner Polizei mitteilt, hat am Montagmittag ein Unbekannter eine Bankfiliale in der Rosenheimerstraße im Stadtteil Haidhausen überfallen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei inklusive Hubschraubereinsatz blieben bislang ohne Erfolg.

Laut Polizei betrat der Unbekannte gegen 12.10 Uhr die Bankfiliale, trat am Schalterplatz auf eine Angestellte zu und forderte mit einem Zettel die Herausgabe von Bargeld. Der Mann soll dabei außerdem verdeutlicht haben, dass es sich um einen Überfall handle, so die Polizei. Die Bankangestellte händigte dem Mann mehrere hundert Euro aus, die dieser in einer mitgeführten Plastiktüte deponiert haben soll. Verletzt wurde während der räuberischen Erpressung niemand, der Mann verließ anschließend die Filiale.

Banküberfall: Polizei fahndet mit Fotos nach Unbekanntem

Zwei Bilder der Überwachungskamera zeigen den Tatverdächtigen, der von der Polizei wie folgt beschrieben wird: Männlich, zwischen 55 und 65 Jahre alt, etwa zwei Meter groß, kräftige Figur, Halbglatze mit sehr kurz geschnittenem Haarkranz, weißer Drei-Tage-Bart, Tätowierungen auf der Oberseite beider Unterarme, Sehbrille.

Der Mann soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben und sei mit einem roten T-Shirt, grauer, knielanger Short mit Aufdruck auf linker Oberschenkelseite, schwarzen Socken und grauen Sportschuhen mit weißer Sohle bekleidet gewesen, so die Polizei. Außerdem soll der Mann eine blaue Plastiktüte bei sich tragen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 21 hat bereits eine intensive Spurensicherung vor Ort durchgeführt und bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen unter der Telefonnummer 089 2910-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

