Nach Laso verlässt auch Baiesi den FC Bayern

Nach dem Abschied von Basketball-Trainer Pablo Laso verliert Double-Gewinner FC Bayern auch seinen Sportdirektor Daniele Baiesi. Der 48-Jährige verlegt "seinen Lebensmittelpunkt nach zehn Jahren in Deutschland wieder in seine italienische Heimatstadt", wie die Münchner mitteilten. Er beende damit verabredungsgemäß in dieser Sommerpause seine Arbeit. In der Nachfolgefrage wollen sich die Münchner nicht unter Druck setzen lassen.

"Wir haben schon Ideen, wie wir das machen werden", sagte Geschäftsführer Marko Pesic bei einer Medienrunde, als es um die Frage nach der Nachfolge für Baiesi ging. "Ich bin keiner, der das in die Öffentlichkeit trägt und verspüre keinen Druck, das sofort nach außen zu hauen." Die Bayern seien der Öffentlichkeit in ihren Planungen ein "paar Wochen voraus." Die Rolle des Sportdirektors brauche künftig "mehr Unterstützung", erläuterte Pesic.

Ein neuer Trainer? "So schnell wie möglich"

Der neue Trainer soll natürlich spätestens zum Trainingsstart Mitte August feststehen. "Bis dahin werden wir alles haben", sagte Pesic. Die Trainerfrage sei eine "sehr sehr wichtige Entscheidung." Man wolle die Personalie "so schnell wie möglich" klären. Laso (56) hatte die Münchner vor Kurzem aus familiären Gründen um Auflösung seines bis 2025 datierten Vertrags gebeten. Er unterschrieb einen neuen Vertrag bei seinem Heimatverein Baskonia bis zum Sommer 2027.

Ibaka soll gehalten werden

Baiesi hatte 2014 zunächst bei Ligarivale Bamberg angeheuert, ehe er 2017 nach München wechselte. "Wir wussten ja schon länger, dass für Daniele nach einem Jahrzehnt in Deutschland der Wunsch nach Veränderung im Raum stand. Wir bedauern das sehr und wünschen ihm doch alles Glück für die Zukunft", sagte Pesic.

Der langjährige NBA-Profi Serge Ibaka (34) soll nach dem Wunsch des Bayern-Geschäftsführers derweil in München bleiben. "Wir wollen ihn halten. Wir haben ihm für unsere Verhältnisse ein sehr gutes Angebot gemacht", sagte Pesic. Ibaka sei es aber wichtig, die Euroleague gewinnen zu können. Auch in den wichtigen Personalien Isaac Bonga (24) und Nick Weiler-Babb (28) rechnet Pesic bald mit Entscheidungen.

(dpa)