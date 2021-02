vor 2 Min.

Bau- und Gartenmärkte öffnen: So gelingt der Start in die Gartensaison

Endlich wieder nicht nur online, sondern ganz real die Vielfalt von Pflanzen erleben und sich die schönsten für den eigenen Garten oder Balkon sichern. Am Montag öffnen Garten- und Baumärkte in Bayern wieder.

Plus Am Montag eröffnen wieder die Garten- und Baumärkte. Eine Expertin gibt Tipps, was jetzt alles in die Erde darf, was aber auch dringend raus muss.

Von Daniela Hungbaur

Seelenbalsam pur ist es für viele, wenn jetzt die Gartensaison beginnt. Selbst gesätes und gezogenes Gemüse schmeckt super, das Auge erfreut sich wieder einer bunten Blütenpracht, Düfte liegen in der Luft und wenn dann noch Vögel ein Konzert geben, ist so mancher Corona-Blues schnell überwunden. Pünktlich zur Eröffnung der Garten- und Baumärkte hat Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie ein paar Tipps:

Säen: Für die ersten Aussaaten und Pflanzungen wird der Boden nur schonend bearbeitet, also am besten nur mit dem Rechen einebnen, betont Scheu-Helgert. Der Boden sollte jetzt nicht umgegraben werden. Von Vorteil sei, wenn vor der ersten Pflanzung drei Liter Kompost und 80 Gramm Horngrieß je Quadratmeter – ohne Kompost eher 150 Gramm Horngrieß – in die Erde als Düngung kommt. Radieschen, Gartenkresse, Rettich, Spinat aber auch gelbe Rüben, Pastinaken, Wurzelpetersilie sowie Dicke Bohnen können jetzt schon gesät werden. Auch Salatrauke. Sie unterscheidet sich übrigens von der aromatischen Wildrauke darin, dass sie schneller wächst.

Ob im Gemüsebeet oder im Topf auf dem Balkon: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Radieschen zu säen. Bild: Monika Skolimowska

Am besten ist es, erklärt die Gartenexpertin, eine Saatrille von etwa 2,5 Zentimeter Tiefe anzulegen und zu prüfen, wie feucht die Erde dort ist. Nur wenn der Grund der Saatrille trocken ist, sollte die Saatrille vor dem Säen gegossen werden. Erst dann die Saatkörner dünn ausstreuen, an den Boden der Saatrille drücken und gut mit feuchtem Erdreich umschließen. Die Abstände variieren – die bayerische Gartenakademie hat im Internet unter www.lwg.bayern.de/mam/cms06/gartenakademie/dateien/sae_und_pflanztermine.pdf eine Tabelle für die einzelnen Gemüsesorten angelegt. Oft steht aber auch auf dem Samentütchen, welcher Abstand eingehalten werden muss. Nach dem Säen sollte nicht mehr gegossen werden, da dies zu Verschlämmungen und dann zu Verkrustungen des Boden führen kann, erklärt Scheu-Helgert.

Eichblattsalat ist unkomplizierter als Kopfsalat

Salat: Statt Kopfsalat würde Marianne Scheu-Helgert Eichblattsalatpflanzen jetzt kaufen und setzen. Er ist ihrer Einschätzung nach pflegeleichter als beispielsweise Kopfsalat, außerdem kann man mit einer Pflanze zweimal ernten. Die Fachfrau würde die Salatpflanzen im Abstand von etwa zwölf Zentimetern nicht zu tief in die Erde setzen. Die Hälfte des Pflanzwürfels dürfe noch sichtbar sein. Und dann am besten nicht mit der Brause, sondern mit dem Gießstrahl so lange angießen, bis sich Erde und Pflanze gut miteinander verbinden. Wer dann die Eichblattsalatblätter in etwa drei, vier Wochen ab einer Höhe von etwa fünf Zentimeter aberntet und das Herz stehen lässt, könne in etlichen Wochen zum zweiten Mal ernten. Doch Vorsicht: Bei allem, was jetzt an Gemüse und Salat gesät und gepflanzt wird, muss auf die Außentemperatur noch geachtet und das Vlies zum Schutz bereit gehalten werden. Sinken die Temperaturen unter 0 Grad sollten Pflanzen und Saatreihen mit einem Vorhang oder Vlies bedeckt werden.

Auch auf dem Balkon kann man starten

Und auch auf dem Balkon lassen sich jetzt, wie Scheu-Helgert betont, beispielsweise Eichblattsalat wie beschrieben, Radieschen, aber auch Gartenkresse wunderbar schon heranziehen. Allerdings sollte auf ausreichend Platz geachtet werden: Ein Hochbeet sollte schon etwa 60 Zentimeter lang, 40 Zentimeter breit und circa 35 Zentimeter tief sein. Übrigens muss die Erde in den Balkonkästen jetzt im Frühjahr nicht komplett ausgetauscht werden. Ist sie etwas abgesenkt, einfach mit frischer Erde auffüllen.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen ziehen viele Hobbygärtner nach draußen. Schließlich gibt es viel zu tun. Bild: Florian Schuh

Schneiden: Trockene Staudenstängel können nun abgeschnitten werden. Auch sollten beispielsweise Hortensien auf bis zu etwa 20 Zentimetern herunter geschnitten werden. Scheu-Helgert rät allerdings dazu, alles abgeschnittene Material noch ein, zwei Tage irgendwo zwischenzulagern, damit Insekten, die in den Pflanzen einen idealen Unterschlupf gefunden hatten, sich retten können.

Pflanzen: „Jetzt darf an Pflanzen eigentlich alles gepflanzt werden, was das Herz begehrt“, freut sich Scheu-Helgert. Bäume, Sträucher, Obstgehölze, aber auch Beerensträucher könnten jetzt gut in den feuchten Untergrund gesetzt werden. Anschließend ordentlich angießen nicht vergessen – eine kleine Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Gießgang sei ideal.

Stauden: Und wer schon schöne Stauden besitzt, könne sie nun auch teilen: Dafür beispielsweise von den Astern, Taglilien, der Fetthenne oder dem Mädchenauge ein Drittel im Beet bis wirklich in die Tiefe mit einem Spaten abstechen: „Doch Vorsicht, die Stücke müssen natürlich Knospen haben.“ Das abgetrennte Drittel Staude könne oft sogar nochmals geteilt werden und beide Pflanzenteile können entweder an einen anderen Ort im Garten eingepflanzt oder natürlich auch verschenkt werden. „Um die Staude, die im Boden geteilt wurde, müssen sich Hobbygärtner keine Sorgen machen, sie wird sich prächtig entwickeln.“

Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert rät dazu, jetzt Stauden auch zu teilen. Bild: Bds

Kübelpflanzen: Für Oleander, Olivenbaum ist es noch zu früh ungeschützt ins Freie zu kommen, warnt Scheu-Helgert. Sie würde die Kübelpflanzen zunächst nah an die Hauswand stellen und abdecken. Besonders empfindlich sei beispielsweise die Gewürzrinde, sie dürfe erst ins Freie, wenn stabile, warme Temperaturen herrschen.

Unkraut: Viele Unkräuter haben überwintert und neigen dazu, sich sehr schnell zu vermehren, erklärt die Expertin. Viele von ihnen sind zwar hübsch und einige von ihnen sogar wohl schmeckend, wie etwa die Knoblauchsrauke oder das Behaarte Schaumkraut. Vor der Blüte lassen sich die Blätter dieser beiden Unkräuter beispielsweise in den Quark oder Frischkäse rühren. Doch die Fachfrau empfiehlt gerade jetzt im Frühjahr radikal diese samentreibenden Unkräuter zu entfernen. So lange der Boden noch feucht ist, sei dies auch einfacher.

Die Blätter der Knoblauchsrauke sind schmackhaft. Doch das Unkraut vermehrt sich rasend schnell im Garten. Bild: Marianne Scheu-Helgert, Lwg

Buchsbaumzünsler: Eine Plage, die viele Hobbygärtner zur Verzweiflung treibt: der Buchsbaumzünsler setzt sein Werk leider eifrig fort, warnt Scheu-Helgert. Schon jetzt sollten Gartenbesitzer daher auf Raupen und Puppen achten und sie sofort entfernen. Zum Spritzen sei es noch zu früh.

Rat & Hilfe: Weitere Infos der Bayerischen Gartenakademie online unter: www.lwg.bayern.de. Das Gartentelefon ist unter 0931/9801147 Montag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr erreichbar. Fragen auch per Mail an bay.gartenakademie@lwg.bayern.de. Am 16. März bietet die Gartenakademie von 15 bis 17.30 Uhr ein web-Seminar zum Thema „Biodiversität im Garten: Vielfalt und Lebensräume“ an. Teilnahmevoraussetzung ist nur eine Mailadresse. Anmeldung an: bay.gartenakademie@lwg.bayern.de

