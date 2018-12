06:55 Uhr

Bauchschuss an Weihnachten - Verdächtiger kommt vor den Richter Bayern

In Erlenbach in Unterfranken ist ein 41-Jähriger angeschossen und schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige stellte sich inzwischen der Polizei.

In Erlenbach in Unterfranken wird an Weihnachten ein Mann niedergeschossen. Die Polizei fahndet zunächst erfolglos. Dann meldet sich der Tatverdächtige.

Nach dem Schuss auf einen 41-Jährigen an Weihnachten in Unterfranken hat sich der Tatverdächtige gestellt. Er soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 28-Jährige soll ein Bekannter des Opfer sein. Er sei am Abend mit seinem Anwalt bei der Polizei in Aschaffenburg erschienen, teilten die Beamten mit. Die Polizei hatte zuvor öffentlich und mit einem Großaufgebot nach ihm gefahndet.

Bauchschuss an Weihnachten - Polizei vermutet Beziehungstat

Er steht im Verdacht, den 41-Jährigen mit einem Bauchschuss schwer verletzt zu haben. Nach einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen die Behörden von einer Beziehungstat aus. Das Opfer liegt nach Polizeiangaben nach wie vor im Krankenhaus.

Nach Zeugenaussagen sollen sich die beiden Männer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kleinstadt Erlenbach am Main heftig gestritten haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Anwohner hätten den Täter schon zuvor im Haus gesehen und gekannt, hieß es von der Polizei. Einsatzkräfte hatten den Verletzten am Dienstagabend vor dem Eingang des Hauses gefunden, in dem dieser wohnt. (dpa/lby)

