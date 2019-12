vor 9 Min.

Bayerische Alpen: Wetterdienst veröffentlicht Sturmwarnung

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor orkanartigen Stürmen am Alpenrand in Bayern. Diese sollen noch bis Dienstag anhalten. Augsburg bleibt aber verschont.

130 Stundenkilometer. Das ist die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Und ebenso schnell kann der Wind aktuell im Alpenvorland werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat dazu aktuell eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen im Alpenvorland veröffentlicht.

In den Bereichen ab 1500 Höhenmetern können die Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Stundenkilometer erreichen - auf freien Feld sogar bis zu 130. Bei solchen Geschwindigkeiten können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor herabstürzende Ästen, Dachziegeln oder Gegenständen.

Weiter wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen. Zudem sollten Gegenstände im Freien gesichert werden. "Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien", heißt es auf der Seite des DWD.

Wetter: Der Experte spricht von "Föhnstürmen"

Der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor erklärt, dass es sich bei diesen Stürmen um "Föhnstürme" handelt. "In Oberstdorf hat sich innerhalb einer Stunde die Temperatur von 5 Grad Celsius auf 16 Grad erhöht", sagt Schmidt. Durch diese starken Temperaturunterschiede bilden sich extreme Stürme.

Der Meteorloge bezeichnet das aktuelle Wetter auch als "Kopfweh-Wetter". "Die Stürme werden im Alpenvorland bleiben und nicht nach Norden ziehen", sagt Schmidt. Folglich werden Augsburg und der restliche Teil Bayerns nicht von den Stürmen betroffen sein.

Warum kommt es grundsätzlich zu solchen Stürmen, vor allem in der Herbst- und Winterzeit? "Das liegt an den großen Temperaturunterschieden, die von September bis Mai zwischen den nördlichen Polarregionen und dem tropischen Regionen auftreten", erklärt der Meteorologe. Im Sommer seien die Unterschiede viel geringer.

Wetter im Dezember: Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Stellt sich noch eine andere Frage: Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnacht in diesem Jahr? Der Meteorloge hat schlechte Nachrichten: "Aktuell gehen die Chancen gegen Null." Die milden Temperaturen würden sich in den kommenden Dezembertagen fortsetzen. Selbst in höheren Lagen sei kein Schnee zu erwarten. Übrigens: "2010 war das letzte Mal in Deutschland flächendeckend weiße Weihnacht." (dwo)

