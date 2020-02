Bayerische Familie kehrt aus Wuhan zurück nach Deutschland

Plus Die Familie aus Würzburg saß in Wuhan fest. Nun war sie an Bord der Bundeswehrmaschine, die 130 Deutsche in eine Kaserne nach Germerheim gebracht hat. So geht es den drei.

Nach einem Tag voller Hoffen und Bangen und einer nächtlichen Odyssee sind die aus China ausgeflogenen Deutschen in Sicherheit. "Wir sind wieder in Deutschland," ließ Thomas Scheller aus Würzburg nach der Landung in Frankfurt erleichtert seine Freunde wissen. Er, seine Frau Chloe und ihre dreijährige Tochter gehörten zu den rund 130 Menschen an Bord von Bundeswehr-Airbus "Kurt Schumacher" der am Samstag gegen 16.30 Uhr in Frankfurt landete.

Scheller war bei Verwandten seiner Frau in China zu Gast, als der Ausbruch des Corona-Virus die Familie in der Region Wuhan überraschte - und alle regulären Flüge von dort plötzlich gestrichen worden waren. Die Bundesregierung hatte einen Rückflug Deutscher und ihrer Angehöriger aus der unter Quarantäne stehenden Region um die Millionenstadt Wuhan mit der Bundeswehrmaschine organisiert.

Die Flucht vor dem drohenden Coronavirus schien - bis auf eine Verspätung - zunächst reibungslos zu klappen, als sie am Samstagmorgen im Bundeswehrflieger saßen. Mit fünf Stunden Verspätung hob der Airbus "Kurt Schumacher" um 2.20 Uhr deutscher Zeit in Richtung Deutschland ab. Zwischenlandung zum Auftanken sollte in Moskau sein.

Corona-Virus: Bundeswehr bringt Deutsche aus Wuhan zurück - Moskau verweigert Zwischenlandung

Während der Flieger noch in Wuhan auf den Start wartete, verweigerte Moskau die Zwischenlandung. Dort warteten zwar schon die am Donnerstag eingeflogenen Ersatzpiloten. Doch Oberst Daniel Draken, Kommandeur der Flugbereitschaft der Bundeswehr, bestätigte: " Russland hat uns zwar den Überflug genehmigt. Aber die Landung auf einem der Moskauer Flughäfen wurde mit Verweis auf mangelnde Kapazität am am Boden verweigert."

>

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bestätigte den Vorgang in einer Pressekonferenz in Bonn. Man wolle gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt klären, was mögliche Gründe für das Verhalten Moskaus seien. Der Airbus wurde in die finnischen Hauptstadt Helsinki umgeleitet. Eine Ersatzcrew für den Airbus wurde eilig dorthin geflogen.

Um 13.18 Uhr sandte Thomas Scheller eine beruhigende Nachricht in Richtung Würzburg: "Gerade in Helsinki gelandet. Maschine wird getankt und dann geht's nach Deutschland." Dort landete die"Kurt Schumacher" nach Angaben der Luftwaffe drei Stunde später.

Wegen Corona-Virus: Deutsche müssen 14 Tage in Germersheim bleiben

Nach der Ankunft in Deutschland sollen Familie Scheller und die anderen Ausgeflogenen zunächst untersucht werden. Anschließend folgt eine 14-tägige Quarantäne in der 100 Kilometer entfernten Bundeswehrkaserne in Germersheim ( Rheinland-Pfalz).

Sicherheitshalber hatten die Betreuer im Airbus sieben Rückkehrer während des Flugs isoliert. Sie hatten zwar beim Abflug aus China keine Symptome gezeigt, klagten aber während des Fluges über Kopfschmerzen oder Übelkeit.

Obwohl es keine konkreten Hinweise gibt, dass die Personen infiziert sind, setzte die Luftwaffe die Personen nach dem Abflug in den sogenannten roten Bereich des Fliegers, der durch ein paar Sitzreihen vom Rest abgetrennt ist, um auch das kleinste Risiko für die anderen Rückkehrer auszuschließen.

Die Erleichterung der Zurückgekehrten war groß. "Endlich zuhause," war oft zu hören - aber auch die ersten Kommentare solcher "besorgter" Bürger: Was denn die Evakuierung sie als Steuerzahler denn wohl kosten werde? Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagt: Die Passagiere müssten den Flug zahlen, die Unterbringung in Qurantäne trage der Bund.

Rheinland-Pfalz: Zwei neue Corona-Fälle in Deutschland

Nach der Landung wurden die Passagiere in einen abgeschirmten Bereich gebracht und untersucht. Elf Personen mit unterschiedlichen gesundheitlichen Beschwerden kamen danach in die Uniklinik Frankfurt, wie Hessens Sozialminister Kai Klose (Güne) sagte. Inzwischen ist klar, dass zwei von ihnen sich mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Am späten Samstagabend wurden die restlichen Passagiere dann mit drei Bussen ins rheinland-pfälzische Gemersheim gefahren. Dort sollen sie zwei Wochen in einer Bundeswehr-Kaserne in Quarantäne bleiben. So lange kann es dauern, bis sich nach einer Ansteckung Symptome zeigen.

So geht es der Würzburger Familie in Germersheim

Für solche Eventualitäten haben sich zwei Kliniken in Ludwigshafen bereit erklärt, Patienten aufzunehmen. Die Rückkehrer werden in der Kaserne in drei Gruppen in einem einzelnen Gebäude untergebracht. Die Betreuung übernehmen nach Angaben des Roten Kreuzes 24 Freiwillige aus Rheinland-Pfalz, darunter ein Arzt und sechs Pflegekräfte.

"Alles ist gut bei uns", ließ der Würzburger Thomas Scheller am Sonntag wissen. "Wir haben gerade gefrühstückt." Man sei gut untergebracht. Im Zimmer sei ein Fernseher und Internet vorhanden, um sich zu informieren. Thomas Scheller lobt: "Sehr gut organisiert alles." Er schrieb auf Anfrage aus der Kaserne in Germersheim auch: "Uns wurde allerdings gesagt, wir sollten uns mit Kontakten an Medien zurückhalten."

Lesen Sie dazu auch: Erklärt in drei Grafiken: Wie sich das Coronavirus weltweit ausbreitet

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.