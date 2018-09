vor 52 Min.

Bayerische Grenzpolizei nimmt mutmaßliche Schleuser fest Bayern

Die bayerische Grenzpolizei hat in Niederbayern wohl Schleuser festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Wiederholungstäter zu sein.

Die Grenzpolizei im bayerischen Piding hat zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. In einem Hohlraum in ihrem Auto fanden die Beamten drei Migranten, wie die Bundespolizei am Dienstag in München mitteilte. Ihr Gesundheitszustand war kritisch.

Schleuser festgenommen: Hat die Polizei Wiederholungstäter geschnappt?

Am Donnerstag hielten die Beamten ein Auto mit bulgarischem Kennzeichen an. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Wagen vor wenigen Wochen schon einmal für eine Schleusung benutzt worden und zur Fahndung ausgeschrieben war.

In einem Hohlraum zwischen Fahrersitz und Rücksitz entdeckte die Polizei zwei Jugendliche und einen Mann aus dem Irak. Sie wurden wegen unerlaubter Einreise nach Deutschland angezeigt. Die beiden mutmaßlichen Schleuser kamen in Untersuchungshaft. (dpa)

