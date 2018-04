vor 6 Min.

Bayerische Landesgartenschau in Würzburg kurz vor der Eröffnung Bayern

Blumen in allen Farben werden gepflanzt, die Bagger fahren Erde zu den Gärtnern, bunte Stühle stehen gestapelt vor den Außenflächen von Restaurants und Cafés: Noch ist auf dem Gelände der bayerischen Landesgartenschau in Würzburg viel zu tun. Doch dabei geht es nun vor allem um den letzten Schliff, denn die groben Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Am Freitag hat sich Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bei einem mehrstündigen Rundgang ein Bild von dem weitläufigen, offenen Areal auf dem Hochplateau im Südosten der Stadt gemacht.

"Ich bin absolut begeistert. Hier wurde in nur fünf Jahren eine große Herausforderung gemeistert", sagte die Politikerin. Die Stadt könne stolz darauf sein.

Das L-förmige Gelände ist insgesamt 28 Hektar groß. Das übergeordnete Thema der Landesgartenschau ist "Wo Ideen wachsen". Offiziell wird die Landesgartenschau am Donnerstag (12. April/15 Uhr) von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet. (dpa)

Themen Folgen