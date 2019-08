vor 34 Min.

Bayerischer Flohmarkt Bad Wörishofen: Termin, Anfahrt, Öffnungszeiten

Bei Flohmärkten wird alles Mögliche vertickt. In Bad Wörishofen kommt noch ein attraktives Rahmenprogramm hinzu.

Auch in diesem Jahr findet an einem langen August-Wochende wieder der Bayerische Flohmarkt in Bad Wörishofen statt. Hier die Infos.

Auch in diesem Jahr findet in der Nähe von Bad Wörishofen wieder der Bayerische Flohmarkt für jedermann statt. Die Pforten des Flohmarktes öffnen sich für bei jeder Witterung. Dabei treffen sich Sammler, Neugierige und Second-Hand-Freunde im Unterallgäu zu einem der größten Flohmärkte der Region. Da gibt es Praktisches genauso wie Schönes und Kurioses, Kleidung, Haushaltswaren, Hobby- und Dekoartikel. Im vergangenen Jahr kamen 500 Aussteller/Verkäufer und rund 20.000 Besucher zu der Veranstaltung.

Bayerischer Flohmarkt Bad Wörishofen: Der Termin

Donnerstag, 15. August 2019

Samstag, 17. August 2019

Sonntag, 18. August 2019

Der Bayerische Flohmarkt im Unterallgäu ist an allen drei Tagen jeweils zwölf Stunden lang geöffnet: Die Stände bieten ihre Waren immer von 6 bis 18 Uhr in Bad Wörishofen an.

Welches Rahmenprogramm wird beim Bayerischen Flohmarkt in Bad Wörishofen geboten?

Auch heuer umrandet den Markt ein Rahmenprogramm für die ganze Familie mit zünftigem Frühschoppen und Attraktionen für die Kleinen. Neben einer kulinarischen Meile gibt es eine Vergnügungsmeile mit Kinderhüpfburg, Ponyreiten, Trampolin, Water Balls im Pool, Nostalgischem Kinderkarussell und vielem mehr für die kleinen Besucher.

Bayerischer Flohmarkt in Bad Wörishofen: Die Anfahrt

Wer den Bayerischen Flohmarkt besuchen möchte, erreicht diesen über die Autobahn A96. Interessierte sollten die Ausfahrt Bad Wörishofen/Türkheim nutzen und der Beschilderung folgen. Und zwar findet die Veranstaltung auf dem Gelände der Schneider-Rundfunkwerke statt, im Industriegebiet Unterfeld/Irsingen.

Wer darf beim Bayerischen Flohmarkt als Aussteller verkaufen?

Beim Bayerischen Flohmarkt in Türkheim darf jeder ausstellen. Eine Anmeldung ist nicht nötig - wer seine Gebraucht-Waren als Privatanbieter verkaufen möchte, zahlt pro laufenden Meter und Tag 6 Euro für seinen Stand. Anbieter von Neuwaren werden von den Veranstaltern mit 25 Euro pro laufenden Meter und Tag zur Kasse gebeten. (AZ)

