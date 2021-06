Bayern

12:12 Uhr

Kultusminister Piazolo fordert Lockerung der Maskenpflicht an Schulen in Bayern

Bisher gilt in den Schulen in Bayern Maskenpflicht. Kultusminister Michael Piazolo fordern nun Lockerungen.

Plus Kultusminister Piazolo hält die Maskenpflicht an Schulen in Bayern nicht mehr überall für nötig. Wie Eltern und Lehrer dazu stehen und was sie fordern.

Von Susanne Klöpfer

Durch niedrige Inzidenzen und Teststrategien genießen viele Menschen in Bayern wieder Freiheiten. An Schulen im Freistaat gilt jedoch bereits seit über neun Monaten Maskenpflicht auf dem Schulgelände, bislang auch noch auf den Sitzplätzen.

Themen folgen