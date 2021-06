Streit in Bayerns Regierungskoalition: Fabian Mehring gibt der CSU kontra

Der schwäbische Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Fabian Mehring weist die Kritik der CSU zurück, dass er zum Problemfall geworden sei.

Der von der CSU-Führung heftig kritisierte schwäbische Landtagsabgeordnete Fabian Mehring ( Freie Wähler) will sich nicht unterkriegen lassen. Den Vorwurf von CSU-Generalsekretär Markus Blume, er sei zu einem „echten Problemfall“ und zu einer Belastung für die Regierungskoalition in Bayern geworden, wies er im Gespräch mit unserer Redaktion scharf zurück.

„Wir Freien Wähler sind keine Unterorganisation der CSU, sondern eine eigenständige Partei mit eigenen Ideen“, sagte er. „Unsere Positionen im Vorfeld von Entscheidungen vernehmbar zu artikulieren, ist kein Affront gegen die CSU, sondern der übliche Modus einer Koalition.“

Fabian Mehring: "CSU hat Probleme, sich an Koalition zu gewöhnen"

Die CSU mache das in der Bundesregierung nicht anders und trete dabei „meist wesentlich robuster auf, als wir Freien Wähler das in Bayern je getan haben“, sagte Mehring. Das Problem bestehe nicht darin, „dass wir Freien Wähler nach zweieinhalb Jahren noch nicht in unserer Regierungsrolle angekommen wären. Vielmehr haben manche in der CSU nach Jahrzehnten absoluter Mehrheit noch Probleme damit, sich an den Unterschied zwischen einer Alleinregierung und einer Koalitionsregierung zu gewöhnen.“

Als Geschäftsführer seiner Fraktion, so Mehring, sei er „weder Mitglied der Staatsregierung noch Mitglied der CSU“. Seine Aufgabe bestehe darin, in den Entscheidungsprozessen der Koalition „die Sichtweisen meiner Regierungsfraktion zu vertreten“. Verärgert zeigte sich Mehring über den Umgang der CSU mit den Freien. „Während Hubert Aiwanger mit despektierlichen Bemerkungen als Hinterwäldler dargestellt werden soll, versucht man mir gezielt das Image eines Querulanten zu verleihen – obwohl die CSU es besser weiß.“

FW-Politiker Fabian Mehring wehrt sich gegen das Image eines Querulanten

Er trage seit zweieinhalb Jahren Verantwortung für die Zusammenarbeit in der Koalition. Das wisse auch Blume. „Daran gemessen ist es fast schon amüsant, wenn er nun versucht, ausgerechnet mich als Belastung für die von mir erfolgreich mitorganisierte Zusammenarbeit darzustellen.“

Zum Hintergrund: Mehring hatte die CSU zuletzt mehrfach kritisiert – zunächst im Streit um die Maskenpflicht an Schulen, dann wegen der Weigerung der CSU, am Landtag zum Fußballspiel Deutschland – Ungarn Regenbogenflaggen zu hissen.

