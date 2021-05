Verstöße gegen Corona-Regeln: Polizei löst zahlreiche Partys auf

Ob Garten-Feier oder Geburtstagsparty - am Wochenende löste die Polizei mehrere "Corona-Partys" auf. Dabei stieß sie öfter auf Widerstand und Fluchtversuche.

Ob gemeinsames Grillen, Geburtstagsfeiern oder Technoparty - die Polizei hat am Wochenende in Bayern mehrere illegale Veranstaltungen aufgelöst. Die Beteiligten erhielten eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Regeln und müssen mit Geldstrafen rechnen. Einige versuchten zu flüchten oder wurden teils sogar handgreiflich gegenüber den Polizeibeamten. "Die Einsätze werden komplizierter und die Akzeptanz wird weniger", sagte ein Polizeisprecher aus Rosenheim am Sonntag.

Eine Party mit schätzungsweise 30 bis 40 Personen fand beispielsweise in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart statt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, flüchteten jedoch einige der Feiernden bei Ankunft der Polizei, so dass nur noch 21 Menschen angetroffen werden konnten. Auch bei einer Garten-Feier mit rund 20 Personen im Landkreis Rosenheim, bei der ohne Abstand und Masken gegrillt und Alkohol getrunken wurde, flüchtete ein Teil der Gäste vor der Polizei.

Bei einer weiteren Party im Kreis Rosenheim mit rund 20 Gästen zeigte sich der 55-jährige Gastgeber der Polizei gegenüber uneinsichtig und schlug einem Beamten gegen die Brust. Er muss sich nun zusätzlich für einen tätlichen Angriff gegen einen Polizeibeamten verantworten. Ein 23-Jähriger wehrte sich bei einer Technoparty im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ebenfalls gegen die Polizeimaßnahmen. Er wurde gefesselt und vorläufig festgenommen.

Bei weiteren Versammlungen, die unter anderem in München, im Landkreis Weilheim-Schongau und dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen stattfanden, trafen die Polizisten laut eigenen Angaben meist zwischen 10 und 30 Personen an. (dpa)