Bayern beschließt Kontaktbeschränkungen auch für Privaträume

Bayerns Kabinett tagte heute zum zwischen Bund und Länder vereinbarten Teil-Lockdown im November. Sehen Sie Markus Söders Pressekonferenz im Livestream.

Im Kampf gegen das Coronavirus werden in Bayern ab dem 2. November noch strengere Kontaktbeschränkungen gelten als von Bund und Ländern vereinbart – nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen. Zudem werden bis Ende November Veranstaltungen aller Art untersagt und nicht nur solche, die der Unterhaltung dienen. Ausnahmen gelten nur für Gottesdienste und Demonstrationen, hat das bayerischen Kabinett am Donnerstag in München beschlossen.

Corona-Krise: Ruft Bayern wieder den Katastrophenfall aus?

Zudem erwägt Bayern die erneute Ausrufung des Katastrophenfalls. In den nächsten Tagen könne dies notwendig werden, um auf die "dramatische Entwicklung" besser reagieren zu können, sagte Ministerpräsident Söder (CSU). In Bayern habe sich in den vergangenen neun Tagen die Belegung der Intensivbetten verdoppelt, in einigen Regionen drohten in den kommenden Tagen bereits Kapazitätsengpässe. Durch die Ausrufung des Katastrophenfalls könne das Land die Verteilung der Intensivpatienten besser koordinieren.

Corona-Regeln: Pressekonferenz von Markus Söder im Live-Stream

Das bayerische Kabinett hat heute besprochen, wie die Pläne umgesetzt werden sollen. Die Ergebnisse der Kabinettssitzung verkündet Ministerpräsident Söder aktuell in einer Pressekonferenz. Diese findet gemeinsam mit Wirtschaftsminister und stellvertretendem Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (FW) in der Staatskanzlei statt. Bei uns und auf unserer Facebook-Seite sehen Sie das Video der Pressekonferenz im Livestream.

Auch der Bayerische Landtag wird über die Corona-Verordnung abstimmen

Auch wenn das Parlament für die Verordnung formal nicht befragt werden müsste, soll es am Nachmittag zum ersten Mal eine Abstimmung über die Anti-Corona-Politik im Bayerischen Landtag geben. Formal bindend ist das Votum aber nicht. Hintergrund ist, dass das Bundesinfektionsschutzgesetz den Landesregierungen ermöglicht, eigene Corona-Verordnungen zu erlassen - darin ist aber keine Gesetzgebungskompetenz für die Landtage enthalten.

Ziel der Abstimmung ist stattdessen, den Debatten im Parlament mehr Gewicht zu geben. Außerdem will die Staatsregierung ihren Kurs mit einem positiven Votum aus dem Landtag zusätzlich politisch legitimieren.

Die Pläne von Bund und Ländern sehen unter anderem vor, dass Hotels, Restaurants, Kinos und Theater im November geschlossen werden. Schulen, Kitas und Geschäfte hingegen sollen geöffnet bleiben - anders als während der massiven Einschränkungen im Frühjahr. Mehr zu den geplanten Einschränkungen lesen Sie hier. (AZ/dpa/lby)

