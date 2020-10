13:05 Uhr

Bayern beschließt Künstler-Hilfen und Impfkonzept

Der Freistaat Bayern will Künstlerinnen und Künstler finanziell unterstützen. Außerdem hat er ein Impfkonzept beschlossen.

Von Axel Hechelmann

Der Freistaat Bayern hat finanzielle Hilfen für Künstler und ein landesweites Impfkonzept beschlossen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz am Dienstag verkündet.

Das Kultur-Hilfspaket soll ab 2021 unter anderem 5000 Stipendien für junge Künstlerinnen und Künstler zu je 5000 Euro umfassen. Außerdem sollen Solo-Selbstständige ab Oktober 2020 eine Finanzhilfe von bis zu 1180 Euro monatlich bekommen.

Corona-Impfung in Bayern: Alte und Schwache zuerst

Außerdem habe der Ministerrat ein bayerisches Impfkonzept beschlossen. Demnach sei ein möglicher Impfstoff zunächst für Menschen mit hohem Alter, chronischen Krankheiten oder für Pflegerinnen und Pfleger vorgesehen.

Sobald es einen Impfstoff gebe, sollen sich Bürgerinnen und Bürger freiwillig in Impfzentren oder von mobilen Impfteams impfen lassen können, die beispielsweise in Alten- oder Pflegeheimen eingesetzt werden sollen.

Schulen und Kitas sollen "solange es geht" offen bleiben

Söder stellte bei der Pressekonferenz außerdem klar, dass Schulen und Kitas auch bei steigenden Corona-Zahlen "solange es nur irgendwie geht" geöffnet bleiben sollen.

Neben Söder informierten auch Gesundheitsministerin Melanie Huml, Kultusminister Michael Piazolo und Wissenschaftsminister Bernd Sibler über die Ergebnisse der Kabinettssitzung am Dienstagmorgen.

Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Krise am Mittwoch

Bereits am morgigen Mittwoch steht die nächste Ministerpräsidentenkonferenz an, bei der es darum gehen soll, wie die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann. Am Montag hatte mit dem Landkreis Rottal-Inn schon die zweite Region in Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen verhängen müssen. (mit dpa/lby)

