vor 18 Min.

Bayern beschließt Testpflicht für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach Bayern gilt eine Testpflicht. Ministerpräsident Markus Söder sagt: „Urlaub darf nicht zum Risiko werden."

Der Ministerrat hat heute eine Testpflicht für alle Urlaubs- und Familienrückkehrer aus Corona-Risikogebieten beschlossen und damit die strengen Regelungen zur Einreisequarantäne nochmals verschärft. Ministerpräsident Dr. Markus Söder erklärt: „Der Urlaub darf nicht zum Risiko werden. Die Sicherheit steht an erster Stelle. Dazu führt Bayern eine Testpflicht für Reiserückkehrer ein.“

Quarantänepflicht für Reiserückkehrer wird durch Testpflicht verschärft

Jeder, der aus einem Corona-Risikogebiet nach Bayern einreist, muss entweder schon bei der Einreise einen negativen Test vorweisen oder umgehend zum Testen gehen. Dazu stehen die Testzentren an den Flughäfen oder die kommunalen Zentren bereit. An den Autobahnen werden Hinweisschilder an die Verpflichtung erinnern. Für Einreisende aus Risikogebieten gilt zwar jetzt schon eine strenge Quarantänepflicht. Sie müssen sich unmittelbar nach der Einreise in die eigene Wohnung oder eine geeignete Unterkunft begeben und sich dort für zehn Tage isolieren. Frühestens nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Test beendet werden.

Ausnahmeregeln bestehen nach Angaben der Staatskanzlei nur für systemkritische Tätigkeiten bestimmter Berufsgruppen etwa in den Bereichen Pflege und öffentliche Sicherheit. Unabhängig davon sind alle, also auch ausländische Pflegekräfte verpflichtet, sich zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen zu lassen.

So wird ein Corona-Test ausgewertet 1 / 3 Zurück Vorwärts Je nach Methodik werden die Tests manuell oder automatisiert durchgeführt. In verschiedenen Arbeitsschritten wird mit Analysegeräten das Erbmaterial des Erregers zunächst extrahiert und anschließend mittels sogenannter Cycler vermehrt, gefärbt und auf diese Weise nachgewiesen. Das dauert je nach Gerät ein bis vier Stunden .

Bei der Auswertung der Ergebnisse ist es allerdings nicht so, dass eine Maschine ein negatives oder positives Ergebnis mitteilt. Am Schluss gibt das Gerät eine Werte-Kurve aus. Anhand dieser entscheidet ein Fachmann, ein Biologe oder Laborfacharzt, über den Befund und ob das Ergebnis plausibel und valide ist.

Der Experte bewertet auch, ob eine Probe überhaupt auswertbar ist oder ob es einen erneuten Kontrolllauf geben muss. Es gibt verschiedene Störfaktoren in der Probe, die das Ergebnis verfälschen können: zum Beispiel, wenn sich der Patient kurz vor dem Rachen-Abstrich noch die Zähne geputzt hat.

Die Quarantänepflicht wird nun durch die Testpflicht verschärft. Ab morgen müssen alle Rückkehrer aus Risikogebieten ein negatives Testergebnis innerhalb von 72 Stunden nach Einreise beim zuständigen Gesundheitsamt vorlegen. Idealerweise sollte der Test schon im Ausland vorgenommen werden, allerdings höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Bayern. Ministerpräsident Markus Söder sagt zur Verschärfung der Regeln um die Testpflicht: „Reisen in Risikogebiete sollten am besten überhaupt nicht stattfinden. So bleiben alle besser geschützt.“ Um die Testpflicht durchzusetzen und auf die Verantwortung jedes einzelnen hinzuweisen, wird es auch Kontrollen bei den Reisenden und Familienheimkehrern geben.

Nur noch wenige Regionen in Europa sind kein Risikogebiet

Auf dem europäischen Festland gibt es aktuell nur noch in Frankreich (Bretagne), Griechenland, Estland, Finnland, Norwegen und Österreich (zwei Gemeinden an der deutschen Grenze) Regionen, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind. Hinzu kommen Regionen in Irland sowie das portugiesische Madeira, das französische Korsika, ein Großteil der griechischen Inseln, die britische Isle of Man und die Kanalinsel Guernsey sowie die dänischen Inseln Grönland und Färöer.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreitet. Ganz Deutschland und die meisten anderen europäischen Länder sind demnach Risikogebiete. (AZ, mit dpa)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.