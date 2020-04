10:45 Uhr

Bayern führt Maskenpflicht ein – Finanzielle Hilfen für Eltern und Künstler

In Bayern gilt ab kommender Woche eine Maskenpflicht in Geschäften.

In Bayern müssen Menschen in Läden und im Nahverkehr bald einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Außerdem: Es gibt gute Nachrichten für Eltern und Künstler.

Von Axel Hechelmann

Der Freistaat Bayern führt in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine sogenannte Maskenpflicht ein. Von kommender Woche an soll dort ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht sein, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag ankündigte.

Es seien allen Arten von Masken erlaubt: Dazu zählen auch einfache Masken, sogenannte Community- oder Alltagsmasken. Auch das Tragen eines schützenden Schals sei möglich. Wichtig sei, dass Mund und Nase verdeckt seien. Außerdem müssten die Masken regelmäßig gereinigt werden.

Bayern ist nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern das dritte Bundesland mit einer Maskenpflicht. Ansonsten gibt es bundesweit nur eine Empfehlung der Regierung, "dringend" Masken in der Öffentlichkeit zu tragen.

Weitere wichtige Punkte der Regierungserklärung:

Söder kündigte an, dass Eltern für die kommenden drei Monate keine Gebühren für Kindergarten oder Kitas zahlen müssen, wenn diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind.

für die kommenden drei Monate keine Gebühren für Kindergarten oder Kitas zahlen müssen, wenn diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Künstler , die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, sollen monatlich 1000 Euro bekommen. Die Maßnahme betreffe rund 30.000 Künstler in Bayern.

, die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, sollen monatlich 1000 Euro bekommen. Die Maßnahme betreffe rund 30.000 Künstler in Bayern. Künftig soll es in Bayern wieder mehr Möglichkeiten für Demonstrationen geben. Söder habe den Innenminister gebeten, in dieser Woche noch einen Vorschlag zu machen, der eine Struktur für die nächsten Wochen legen könne. Denkbar sei die Erlaubnis von Versammlungen von bis zu 20 Personen.

geben. Söder habe den Innenminister gebeten, in dieser Woche noch einen Vorschlag zu machen, der eine Struktur für die nächsten Wochen legen könne. Denkbar sei die Erlaubnis von Versammlungen von bis zu 20 Personen. Auch bei Gottesdiensten deutete Söder eine Lockerung an. Ab 3. Mai seien Treffen von Glaubensgemeinschaften unter strengen Auflagen vorstellbar, sagte er. Das geltende Verbot dürfe kein Dauerzustand bleiben. Die Lockerungen sollen für alle Glaubensgemeinschaften gelten.

Söders Regierungserklärung zur Corona-Krise im Video

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten in voller Länge im Video anzuschauen:

Das könnte Sie auch interessieren:

