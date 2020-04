09:49 Uhr

Bayern führt Maskenpflicht in Geschäften und Nahverkehr ein

In Bayern müssen Menschen in Läden und im Nahverkehr bald einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Der Freistaat Bayern führt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Von kommender Woche an soll dort ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht sein, wie Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag ankündigte.

Es seien allen Arten von Masken erlaubt: Dazu zählen auch einfache Masken, sogenannte Community- oder Alltagsmasken. Auch das Tragen eines schützenden Schals sei möglich. Wichtig sei, dass Mund und Nase verdeckt seien. Außerdem müssten die Masken regelmäßig gereinigt werden.

