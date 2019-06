vor 53 Min.

Bayern glüht weiter in der Sahara-Hitze

Die Hitzewelle hat Deutschland im Griff und wird immer mehr zum Problem. Nach Abkühlung sieht es auch in den nächsten Tagen nicht aus.

Von Markus Bär

Geht man nach den Bauernregeln, dann müsste es die nächsten sieben Wochen bei uns so heiß wie in der Sahara sein. Schließlich war am Donnerstag Siebenschläfer und so wie das Wetter an diesem Tag ist, soll es – so sagt es die Bauernregel – anschließend erst mal bleiben. Das passt zumindest zu den Prognosen. „In der Tat bleibt es in den kommenden Tagen im Süden Deutschlands sehr heiß“, sagte der bekannte Kieler Klimaforscher Mojib Latif im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Es wäre zwar für uns Meteorologen auch sehr schön, wenn der Siebenschläfer als Regel wirklich gelten würde“, meinte der 64-Jährige, „aber das ist wissenschaftlich nicht haltbar“. Das Wetter sei als Ereignis viel zu chaotisch und von zu vielen Faktoren abhängig, als dass man es länger als ein paar Tage voraussagen könnte.

Hitzewelle in Deutschland: Wackelt der Temperaturrekord?

Fakt ist: Die Republik schwitzt wie lange nicht. Ob nun auch der vom Deutschen Wetterdienst registrierte deutsche Allzeit-Temperaturrekord – 40,3 Grad am 7. August 2015 im fränkischen Kitzingen – wackelt, will Latif nicht prophezeien. „Nachdem wir aber immer mehr Treibhausgase erzeugen, steigt natürlich von Jahr zu Jahr die Wahrscheinlichkeit“, sagt der Fachmann.

Mitte des 20. Jahrhunderts habe es im Schnitt rund vier Tage im Jahr gegeben, in denen die Temperaturen in Deutschland über 30 Grad kletterten. „2018 hatte es über 20 solcher Tage.“ Speziell für Süddeutschland könne man aber definitiv sagen, dass auch in den nächsten Tagen heiße Luft aus der Sahara das Wetter bestimmen wird.

Allmählich beeinflusst die Hitze – ganz abgesehen von der gesundheitlichen Belastung, die insbesondere ältere Menschen trifft – auch die Infrastruktur. So wird in manchen Teilen Ostwestfalens bereits das Trinkwasser knapp. Dort dürfen die Einwohner nicht mehr die Gärten wässern oder Swimmingpools füllen. Vor allem Bäume am Straßenrand in den durch die Versiegelung noch heißeren Innenstädten leiden unter Wassermangel. Die Bürger Nürnbergs wurden nun bereits dazu aufgerufen, sie zu gießen.

Gefahr für Waldbrand in Bayern steigt

Zugleich steigt in ganz Bayern die Waldbrandgefahr. Forstministerin Michaela Kaniber warnt dringend vor Grillen, Rauchen oder offenem Feuer in Waldnähe. Der ADAC wiederum verweist auf die Gefahr von gefährlichen Rissen und Abplatzungen auf den Straßen, die durch die Hitze entstehen. Vor allem für Motorradfahrer kann das lebensgefährlich werden. Auch Autofahrern empfiehlt der Automobilklub dringend: „Zur Sicherheit runter vom Gas“.

Welche Gewalt die hohen Temperaturen ausüben können, zeigt sich an der bekannten Schmalspurbahn „Molli“ an der Ostsee. Dort hat die Hitze die Gleise zum Teil völlig verbogen. Der Bahnverkehr musste eingestellt werden.

Auch europäische Nachbarn stöhnen unter der Hitze. Frankreich befürchtet wieder tausende von Toten wie im Sommer 2003. Und in der katalanischen Provinz Tarragona ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Schon 4000 Hektar sind niedergebrannt.

