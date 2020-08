23.08.2020

Bayern hält an eigenen Corona-Regelungen für Feiern fest

Exklusiv Angesichts steigender Fallzahlen diskutieren Bund und Länder über einheitliche Corona-Regeln für Familienfeiern. Bayern will aber an eigenen Standards festhalten.

In der Diskussion um eine bundesweit einheitliche Teilnehmergrenze für private Feiern will Bayern an seiner eigenen Corona-Regelungen festhalten. Falls es zu einheitlichen Standards komme, „müssten sie sich an der bayerischen Linie orientieren“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek ( CSU) unserer Redaktion. „Ich glaube nicht, dass der Freistaat seinen bewährten Weg verlässt.“

Klaus Holetschek: Bayern hält weiter an eigenen Corona-Regeln für Feiern fest

Der Unterallgäuer Holetschek, bisher Bau- und Verkehrsstaatssekretär, war erst am vergangenen Donnerstag ins bayerische Gesundheitsministerium gewechselt, um die wegen der Test-Panne massiv in die Kritik geratene Gesundheitsministerin Melanie Huml zu unterstützen.

Klaus Holetschek (CSU), ist erst kürzlich unbefristet ins bayerische Gesundheitsministerium gewechselt. Er glaubt, dass Bayern an seinen Corona-Regeln für Feiern festhält. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die Ministerpräsidenten der Länder tagen am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel, um Verschärfungen der Auflagen für private Feiern und bundesweit einheitliche Regelungen zu beraten. Holetschek kann sich aber auch vorstellen, dass die Bundesländer weiterhin verschiedene Corona-Regeln anwenden. Schließlich gebe es ein „unterschiedliches Infektionsgeschehen“. (AZ)

