Bayern hat Nachholbedarf bei E-Bussen im Nahverkehr

Kann denn nicht endlich Wahrheit sein?



https://www.berliner-zeitung.de/berlin/verkehr/neue-bvg-elektrobusse-heizungen-und-klimaanlagen-werden-mit-diesel-betrieben-31245810



>> Neue BVG-Elektrobusse Heizungen und Klimaanlagen werden mit Diesel betrieben <<



https://www.morgenpost.de/berlin/article226090187/Neue-E-Busse-in-Berlin-koennen-nur-halben-Tag-fahren.html



>> Nach Informationen der Berliner Morgenpost erledigen die neuen E-Busse dabei bestenfalls einen Halbtagsjob. Etwa von früh morgens bis zur Mittagszeit, spätestens dann müssen die Klimaretter zum stundenlangen Nachladen der Batterien auf den Betriebshof nach Weißensee zurückfahren. <<



Das sind aktuelle Artikel aus diesem Sommer!



Das machbare wird aber in Deutschland wieder nicht gefordert und gemacht:



https://www.sn.at/panorama/oesterreich/oebb-zieht-nach-probefahrt-mit-akku-zug-zwischenbilanz-73855633



Ein elektrischer Triebzug für teilelektrifizierte Strecken, der an seine Akkus im Tagesverlauf immer wieder unter Fahrdraht aufladen kann.



In Augsburg werden wir in 2022 mit der Inbetriebnahme der Staudenbahn eine Diesel-Doppeltraktion unter Fahrdraht auf der Strecke von Gessertshausen - Augsburg - Mering - Geltendorf sehen. Über 50 Kilometer unter Fahrdraht durch eine Großstadt.

