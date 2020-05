vor 16 Min.

Bayern macht wieder auf - die Pressekonferenz mit Markus Söder zum Nachsehen

Markus Söder (CSU) informiert heute um 12 Uhr in einer Pressekonferenz über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Bayern.

Bayerns Ministerpräsident Söder informierte am Mittag über Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Bayern. Hier finden Sie die Pressekonferenz zum Nachsehen.

Wie geht der Freistaat weiter mit Corona-Lockerungen um? Über diese Frage tauschte sich am Vormittag der Ministerrat aus. In einer Pressekonferenz berichtete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittag über die Ergebnisse.

Corona-Maßnahmen in Bayern: Wann dürfen weitere Jahrgänge zurück in die Schule?

Nach wochenlangen coronabedingten Schließungen, Einschränkungen und Beschränkungen hat das bayerische Kabinett sich auf einen "Bayernplan" bis Pfingsten geeinigt, der verschiedene Bereiche von Familie über Schule und Kitas bis hin zu Gastronomie betrifft. Einen Überblick über die neuen Regelungen finden Sie hier.

Neben Ministerpräsident Markus Söder nahmen auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsministerin Melanie Huml, Kultusminister Michael Piazolo und Sozialministerin Carolina Trautner an der Pressekonferenz teil.

Die Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten können Sie hier im Video nachsehen.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder äußert sich heute um 12.00 Uhr zu Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Bayern.... Pubblicato da Augsburger Allgemeine su Lunedì 4 maggio 2020

Hier können Sie die Pressekonferenz live in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt anschauen. (sli, mit dpa)

