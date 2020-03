vor 33 Min.

Bayern nimmt zehn Corona-Patienten aus Italien auf

Am Sonntag übernimmt Bayern erstmals zwei Corona-Patienten aus Italien. In den nächsten Tagen sollen acht weitere folgen.

Bayern wird in den nächsten Tagen insgesamt zehn Corona-Patienten aus Italien übernehmen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter an. "Heute kommen die ersten zwei Patienten aus Italien in Bayern an", schrieb er. "Im Rahmen der Möglichkeiten", so schränkt Söder gleichzeitig ein, sollen in den nächsten Tagen acht weitere folgen. Die Patienten sollen auf Kliniken in Bayern verteilt werden. "Es ist wichtig in der Not zu helfen", so Söder. Der bayerische Ministerpräsident hatte den Schritt Anfang der Woche angekündigt.

Bayern hilft Italien in der Corona-Krise: Heute kommen die ersten zwei Patienten aus Italien in Bayern an. Insgesamt nehmen wir in den nächsten Tagen 10 Patienten im Rahmen unserer Möglichkeiten auf. Sie werden auf Kliniken in Bayern verteilt. Es ist wichtig in der Not zu helfen. — Markus Söder (@Markus_Soeder) 29. März 2020

Italien trifft die Corona-Krise derzeit mit am härtesten. Das Land hat bereits über 10.000 Todesfälle zu beklagen. Besonders betroffen ist das aus deutscher Sicht nahe liegende Südtirol.

Andere Bundesländer haben vor einigen Tagen ähnliche Maßnahmen verkündet, um Nachbarländer zu unterstützen, deren Krankenhäuser aktuell stärker von der Krise betroffen sind als die Deutschlands. So übernehmen das Saarland und Baden-Württemberg Patienten aus Frankreich. In Sachsen wurden Anfang der Woche acht Patienten aus Italien aufgenommen. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen