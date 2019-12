Bayern sollte Wölfe schützen statt schießen

Künftig sollen Wölfe einfacher abgeschossen werden können. In Bayern darf das die Population aber nicht gefährden. Ein Kommentar.

Bayern erlebte im Sommer 2017 eine kleine Sensation: Erstmals nach 150 Jahren gab es wieder wilden Wolfsnachwuchs. Doch so groß dieser Erfolg für den Naturschutz auch war – sofort flammte sie wieder auf, die unbarmherzige Diskussion um den Schutzstatus und der Wunsch, die Tiere zu töten. Der aktuelle Beschluss des Bundestages geht ein wenig in diese Richtung: Künftig soll es einfacher sein, Wölfe abzuschießen.

Dabei ist es doch so: Dass ein Wolf Nutztiere reißt, ist – zumindest im Freistaat – sehr selten. In anderen Regionen gibt es indes deutlich mehr Attacken. Und gerade in diesen höchst unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten offenbart sich auch die Schwäche des Gesetzes. Wenn die Folge ist, dass in Bayern jetzt mehr Wölfe getötet werden, wäre das fatal. Denn es gibt ohnehin nur in vier bayerischen Gegenden standorttreue Wölfe. Und deren Population darf nicht gefährdet werden.

Auch Nutztiere müssen geschützt werden

Natürlich müssen aber auch die Nutztiere geschützt werden. Den Bauern geht es ja nicht nur ums Geld, sondern auch um das Wohl ihres Viehs. Herdenschutzmaßnahmen – etwa das Aufstellen von Zäunen – müssen deshalb konsequenter als bisher umgesetzt werden. Das ist naturverträglicher als gleich zum Gewehr zu greifen.

