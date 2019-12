vor 49 Min.

Bayern startet in die Weihnachtsferien - der Reiseverkehr beginnt

Zum Ferienbeginn stellen sich die Flughäfen Bayerns auf Hochbetrieb ein. Die Airports rechnen mit über 1,8 Millionen Fluggästen. Auch auf den Straßen wird es voll.

Bayern startet am Freitag in die Weihnachtsferien. Neben vollen Straßen wird auch an den Flughäfen reger Betrieb erwartet. Über die kompletten Ferien rechnet der zweitgrößte Airport Deutschlands in München mit mehr als 1,6 Millionen Passagieren. Am Flughafen Nürnberg werden im selben Zeitraum rund 158.000 und am Flughafen Memmingen etwa 74.000 Reisende erwartet.

Passionierten Wintersportlern hat der Föhn der vergangenen Tage allerdings mancherorts einen Strich durch die Rechnung gemacht: Wegen Schneemangels infolge frühlingshafter Temperaturen können einige Lifte wie etwa am Brauneck und am Großen Arber noch nicht fahren. (dpa)

