Bayern will Ausgangssperren und ruft Katastrophenfall aus

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft Bayern die Regelungen. Unter anderem ruft der Freistaat erneut den Katastrophenfall aus.

Bayern ruft erneut den Katastrophenfall aus. Das hat das bayerische Kabinett nach der heutigen Sondersitzung beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder verkündete die Entscheidung auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung. "Wir brauchen keinen Halbschlaf, sondern konsequentes Handeln", sagte Söder. Lieber ein kurzer und harter Lockdown als ein dauerhaftes Stop-and-go, lautet die Botschaft des bayerischen Ministerpräsidenten. Die Koalition aus CSU und Freien Wählern einigte sich auf zehn Punkte, um den Kampf gegen das Virus zu verschärfen.

Darunter die Ausrufung des Katastrophenfalls sowie eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Auch der Konsum von Alkohol unter freiem Himmel soll ab Mittwoch verboten werden. Die beschlossenen Punkte stünden unter dem Motto: "Kontakte reduzieren, zuhause bleiben", sagte Ministerpräsident Söder. Am Dienstag soll der Landtag noch darüber abstimmen.

Neue Corona-Regeln: Katastrophenfall und Ausgangssperren in Bayern

Der national vereinbarte sanfte Lockdown habe eine Wirkung, aber auch nur eine milde, sagte der CSU-Chef am Sonntag in München. Die Fallzahlen gingen "einfach nicht runter". Dies müsse geschehen, um keine Überlastung des Gesundheitssystem zu erreichen. Viele Betten in den Krankenhäusern seien voll.

Was gilt in Bayern an Weihnachten und Silvester?

Einzig an den Weihnachtstagen sollen die Kontaktbeschränkungen noch gelockert werden. Vom 23. bis zum 26. Dezember sind demnach auch Treffen über die zwei Hausstände hinaus mit bis zu maximal zehn Personen - aus bis zu zehn Hausständen - gestattet. Die bisher auch für Silvester geplanten Lockerungen wurden dagegen gekippt. Damit dürfen sich auch zum Jahreswechsel maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Eine ähnliche Regelung hat bereits Baden-Württemberg vom 23. bis 27. Dezember. In Berlin sind über die ganzen Feiertage maximal fünf Personen erlaubt.

Söder sprach sich mehrmals für strengere Corona-Regeln aus

Schon im Vorfeld hatte Söder immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig erachtet. "Es braucht jetzt konsequentes Vorgehen", sagte Söder der Bild am Sonntag. "Wir können die hohen Todeszahlen in Deutschland nicht hinnehmen. Die Ansteckungszahlen sind weiterhin zu hoch. Es ist besser, bis Weihnachten zu handeln, als ein dauerhaftes Stop-and-go für die Bevölkerung."

Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntagmorgen 17.767 Neuinfektionen. Das sind über 3000 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Vor diesem Hintergrund hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heute sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen.

Bund und Länder hatten am Mittwoch eine Verlängerung des geltenden Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar beschlossen. Für die Zeit vom 23. Dezember bis "längstens" 1. Januar war bisher vorgesehen, Treffen "im engsten Familien- und Freundeskreis" bis maximal zehn Personen zu erlauben, wobei Kinder bis 14 Jahre von der Zählung ausgenommen bleiben sollten. Auf Silvesterfeuerwerk soll verzichtet werden, und "auf belebten Plätzen und Straßen wird die Verwendung von Pyrotechnik untersagt".

Wegen anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen hatten die Stadt Passau und der Landkreis Regen in Niederbayern am Freitag die dort geltenden Ausgangsbeschränkungen verlängert. Auch in Nürnberg gelten für die Menschen strikte Vorgaben etwa für das Verlassen ihrer Wohnungen.

Mehr als 4000 Infektionen am Freitag in Bayern

Landesweit registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Freitag (Stand 8.00 Uhr) 4402 neue Infektionen, seit Ausbruch der Pandemie haben sich damit nachweislich mehr als 223.000 Menschen im Freistaat mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 4176, 159.790 gelten als genesen. In weiten Teilen des Landes sind die Behörden nicht mehr in der Lage, die Infektionsketten nachzuverfolgen. (mit dpa)

