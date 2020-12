vor 16 Min.

Bayerns Grüne fordern Betriebsferien zwischen Weihnachten und Silvester

Exklusiv Fraktionschef Ludwig Hartmann erklärt, wie man hunderttausende Kontakte am Arbeitsplatz für elf Tage unterbunden könnte, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

Von Uli Bachmeier

Angesichts der hohen Corona-Zahlen plant Bayerns Ministerpräsident Markus Söder offenbar eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen – auch an Silvester. Die Grünen im bayerischen Landtag schlagen im Kampf gegen die Verbreitung des Virus hingegen vor, die Arbeitstage zwischen Weihnachten und Silvester in möglichst vielen Unternehmen für Betriebsferien zu nutzen. „Mit nur drei Tagen Betriebsferien zwischen den Jahren könnten hunderttausende Kontakte am Arbeitsplatz für elf Tage unterbunden werde“, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann unserer Redaktion und fügte hinzu: „Das ist ein voller Quarantänezeitraum plus Safetytag – eine Riesenchance.“ Bei vergleichsweise kleinen Einschränkungen sei das ein großer Schritt im Kampf gegen die Pandemie.

Söder rechnet mit schärferen Kontaktbeschränkungen an Silvester

CSU-Chef Söder betonte am Donnerstag bei einem Besuch im Corona-Hotspot Passau, durch den bereits bis 10. Januar verlängerten Teil-Lockdown sei zwar das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen gestoppt worden, das aber reiche noch nicht aus. „Die Gesamtzahlen gehen nicht runter. Ganz im Gegenteil.“ In einzelnen Regionen seien die Werte zum Teil sprunghaft angestiegen. „Wenn die Zahlen so bleiben“, sagte Söder, „wird es auch klar sein, dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss.“

