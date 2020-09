vor 17 Min.

Bayerns Industrie in der Krise: Staatsregierung berät über Hilfsprogramme

Ministerpräsident Markus Söder will Bayerns Autoindustrie als Schlüsselbranche mit mehreren Hunderttausend Arbeitsplätzen in der Corona-Krise unterstützen.

In der Coronakrise gerät Bayerns Wirtschaft immer mehr in Schwierigkeiten. Die Staatsregierung um Markus Söder berät am Montag, wie sie der Industrie helfen kann.

Das bayerische Kabinett berät am Montag ab 10 Uhr über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Wirtschaft und Industrie in Bayern - und was die Politik dagegen tun kann. Im Zentrum steht die Autoindustrie mitsamt ihrer Zulieferbetriebe.

Angesichts des bekannten oder erwarteten Stellenabbaus bei vielen Unternehmen hatte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Freitag angekündigt, über mögliche Hilfsprogramme zu beraten. Im Vordergrund stehen soll nach Worten Söders vor allem die Hilfe für besonders betroffene Regionen. In dem Zusammenhang hatte er auch angekündigt, Teile seiner Hightech-Agenda beschleunigt umzusetzen.

Dabei geht es neben der Auto- auch um die Luft- und Raumfahrtindustrie. Zuletzt hatte Augsburg als Wirtschaftsstandort einige Rückschläge hinnehmen müssen. Im Interview mit unserer Redaktion versprach Söder Investitionen von 100 Millionen Euro. Es soll ein Zentrum für Künstliche Intelligenz entstehen und auch Wasserstoff soll für Augsburg in Zukunft immer wichtiger werden.

Über die zentralen Ergebnisse informieren Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Wissenschaftsminister Bernd Sibler in einer Pressekonferenz ab 13 Uhr. (dpa)

