16.05.2019

Bayerns Milliarden

Söder verkündet hohen Überschuss

Bayern hat im vergangenen Jahr 4,2 Milliarden Euro Überschuss erzielt. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in der Generalaussprache über den Doppelhaushalt 2019/20 im Landtag. Dieses Geld werde direkt in die Haushaltsrücklage des Freistaats fließen, die Ende 2020 6,5 Milliarden Euro betragen werde.

Gleichwohl warf die Opposition der Staatsregierung vor, viele Milliarden nur zur Finanzierung von Wahlgeschenken auszugeben. „Bayern ist, ohne zu übertreiben, eines der erfolgreichsten Länder der Welt“, sagte Söder und wies erneut die Kritik daran zurück, dass der Staatshaushalt massiv anwächst. „Wenn mehr Menschen in Bayern leben, dann müssen diese Menschen auch versorgt werden“, betonte er. Der Staatshaushalt 2019, der an diesem Donnerstag endgültig im Landtag beschlossen werden soll, wächst um rund 6 Prozent auf 64,9 Milliarden Euro. (dpa)

