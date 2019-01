Beate Zschäpe will nicht nach Aichach ins Gefängnis

Plus Die NSU-Terroristin will ihre lebenslange Haft lieber in Chemnitz absitzen. Sie hat grundsätzlich ein Recht dazu. Es gibt aber auch eine politische Komponente.

Die letzte national und sogar international bekannte „Aichacherin“ ist vor zwölf Jahren aus dem Frauengefängnis ausgezogen. Brigitte Mohnhaupt verließ Ende März 2007 unter enormem Medieninteresse und mithilfe eines Ablenkungsmanövers dennoch völlig unbemerkt mitten in der Nacht nach insgesamt 24 Jahren in Haft das Baudenkmal in der Münchener Straße. Die frühere RAF-Terroristin galt im „Deutschen Herbst“ vor über vier Jahrzehnten als gefährlichste Frau des Landes und lebt heute unter geändertem Namen, anonym und zurückgezogen.

Die letzte bekannte Terroristin in Aichach war Brigitte Mohnhaupt von der RAF

Ob in diesem Jahr wieder eine international bekannte Terroristin in der JVA einzieht, ist derzeit offen. Sie heißt Beate Zschäpe, ist als Mittäterin des mörderischen NSU politisch diametral entgegengesetzt gestrickt wie Mohnhaupt und im Juli vergangenen Jahres zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet in der Regel deutlich mehr als 20 Jahre Haft. Dem Vernehmen nach möchte Zschäpe, 44, aber nicht bis ins Rentenalter in einer Zelle in Altbayern leben. Sie würde ihre Strafe lieber in ihrer Heimat in Ostdeutschland absitzen und hat einen Antrag gestellt. Zschäpe stammt zwar aus Thüringen, das Nachbarland Sachsen übernimmt allerdings laut einer Vereinbarung der beiden Länder den Frauenstrafvollzug in der Haftanstalt in Chemnitz. Zwischen den Justizministerien der Bundesländer Bayern und Sachsen laufen derzeit „Gespräche über eine mögliche Verlegung“, bestätigte Martin Bauer, Sprecher des bayerischen Justizministeriums, am Freitag auf Anfrage.

Das Gefängnis in Aichach gilt als „das“ Frauengefängnis in Bayern. Bild: Klaus F. Linscheid

Im Sommer ist Zschäpe nach einem Mammutprozess, der über fünf Jahre dauerte, für neun Morde an türkisch- und griechischstämmigen Gewerbetreibenden, den Mord an einer Polizistin, besonders schweren Raub, als Mitglied einer terroristischen Vereinigung, für schwere Brandstiftung, Mordversuch, alles mehrfach und alles in Tatmehrheit vom Staatsschutzsenat schuldig gesprochen worden. Sie war zwar laut Gericht an keinem Tatort, aber ein Kopf der rechtextremistischen Terrorgruppe NSU. Die Morde sollen ihre 2011 mutmaßlich durch Suizid ums Leben gekommenen Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zwischen 2000 und 2007 begangen haben. Nach dem Selbstmord stellte sich Zschäpe: Seit November 2011 sitzt sie hinter Gittern und seit März 2013, kurz vor Beginn des Gerichtsverfahrens, in der Frauenabteilung in der JVA Stadelheim im Münchner Stadtteil Giesing.

Im Zeitraffer: Zentrale Verhandlungstage des NSU-Prozesses 1 / 19 Zurück Vorwärts Es war eine akribische, oft zähe Suche nach der Wahrheit im Münchner NSU-Prozess. Sie dauerte mehr als fünf Jahre und mehr als 430 Verhandlungstage. Die wichtigsten davon im Rückblick:

6. Mai 2013 : Der Prozess gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe und die vier Mitangeklagten Ralf Wohlleben, André E., Carsten S. und Holger G. beginnt. Am 14. Mai wird die Anklage verlesen.

4. Juni 2013: Carsten S. beginnt seine Aussage. Er räumt ein, eine Waffe für den «Nationalsozialistischen Untergrund» besorgt zu haben. Zwei Tage später räumt Holger G. ein, dem NSU geholfen zu haben.

1. Oktober 2013: Der Vater des Mordopfers Ismail Yozgat tritt als Zeuge auf: Er wirft sich auf den Boden, um die Position seines sterbenden Sohns zu beschreiben. Am Tag darauf appelliert dessen Mutter eindringlich an Zschäpe, zur Aufklärung beizutragen.

16. Januar 2014: Der Polizist Martin A., der beinahe das elfte Todesopfer des NSU geworden wäre, sagt im Prozess als Zeuge aus.

16. Juli 2014: Das Hickhack um Zschäpes Verteidiger beginnt: Sie gibt an, sie habe kein Vertrauen mehr in ihre Pflichtverteidiger. Wenig später schmettert das Gericht ihren Antrag auf neue Anwälte ab.

6. Juli 2015: Der Krach geht weiter - deshalb ordnet das Gericht Zschäpe einen vierten Pflichtverteidiger bei: Mathias Grasel. Ihre Alt-Verteidiger scheitern mit Versuchen, von den Mandaten entbunden zu werden. Einmal zeigt Zschäpe die drei sogar an - erfolglos.

9. Dezember 2015: Zschäpe äußert sich erstmals vor Gericht: Am 249. Verhandlungstag verliest ihr neuer Anwalt Grasel eine Aussage. Darin räumt sie ein, von den Banküberfällen ihrer Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewusst zu haben. Sie gesteht, die letzte Fluchtwohnung des Trios in Zwickau in Brand gesteckt zu haben. Aber von den Morden und Anschlägen will sie immer erst im Nachhinein erfahren haben.

16. Dezember 2015: Auch Wohlleben bricht sein Schweigen. Er bestreitet, eine der Mordwaffen, die "Ceska", beschafft zu haben.

29. September 2016: Nach dreieinhalb Jahren ergreift Zschäpe zum ersten Mal persönlich das Wort - für eine kurze Erklärung: Sie bedauere ihr «Fehlverhalten» und sie verurteile, was ihre Freunde Mundlos und Böhnhardt den Opfern «angetan haben».

17. Januar 2017: Der Psychiater Henning Saß bescheinigt Zschäpe volle Schuldfähigkeit; sie sei möglicherweise noch immer gefährlich.

3. Mai 2017: Der von Zschäpes Vertrauensanwälten benannte Gutachter Joachim Bauer attestiert Zschäpe verminderte Schuldfähigkeit. Doch das Gericht lehnt Bauer später wegen befürchteter Parteilichkeit ab.

25. Juli 2017: Die Bundesanwaltschaft beginnt mit ihrem Plädoyer.

12. September 2017: Bundesanwalt Herbert Diemer fordert lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für Zschäpe und teils lange Haftstrafen für die Mitangeklagten. Am 13. September erlässt das Gericht Haftbefehl auch gegen André E.

15. November 2017: Nach zwei Monaten Stillstand wegen zahlreicher Befangenheitsanträge beginnen die Plädoyers der Nebenkläger - mit Frontalangriffen auf Zschäpe, aber auch auf die Bundesanwaltschaft.

24. April 2018: Die Verteidiger-Plädoyers beginnen: Zschäpes Vertrauensanwälte weisen den Anklagevorwurf zurück, die heute 43-Jährige sei Mittäterin an den Morden und Anschlägen des NSU gewesen, und fordern am Ende eine Haftstrafe von unter zehn Jahren.

3. Juli 2018: Zschäpe und drei der vier Mitangeklagten äußern sich in persönlichen Schlussworten. Zschäpe distanziert sich noch einmal von den NSU-Verbrechen. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl kündigt das Urteil für den 11. Juli an.

11. Juli 2018: Nach mehr als fünf Jahren fällt das Urteil gegen Zschäpe. Sie wird vom Oberlandesgericht München zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Ihr Verteidiger Wolfgang Heer kündigt an, Revision gegen das Urteil einzulegen...

... Die Mitangeklagten bekommen ebenfalls Haftstrafen: Ralf Wohlleben wird als Waffenbeschaffer für den NSU zu zehn Jahren Haft verurteilt. Holger G. zu drei Jahren, André E. zu zwei Jahren und sechs Monaten und Carsten S. zu drei Jahren Jugendstrafe.

Noch sitzt Zschäpe in U-Haft in München-Stadelheim

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, und Zschäpe bleibt solange in Untersuchungshaft. Wenn der Bundesgerichtshof ihre Revision ablehnen sollte, muss sie wie alle weiblichen Gefangenen in Bayern ihre Strafe in Aichach absitzen. „Erst dann sind wir zuständig“, sagt JVA-Leiter Konrad Meier. Das sieht der Vollstreckungsplan des Freistaats so vor. Ob sie aber jemals „Aichacherin“ wird, entscheidet sich nicht in der schwäbischen Kreisstadt. Grundsätzlich haben Strafgefangene nämlich das Recht, in ein heimatnahes Gefängnis verlegt zu werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Im Vordergrund steht dabei der Resozialisierungsgedanke.

Für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft hätten die familiären Beziehungen eines Strafgefangenen wesentliche Bedeutung, so die Begründung. Allerdings müssen dazu auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel, dass Angehörige dort leben. Im Prozess gegen Zschäpe wurde bekannt, dass sie ihren Vater nie kennengelernt hat. Die in Jena (Thüringen) aufgewachsene Frau hatte auch nie eine gute Beziehung zu ihrer Mutter, und der Kontakt riss komplett ab, als sie vor 20 Jahren untertauchte und zur Terroristin wurde.

Kommt Zschäpe nach Aichach? Politisch ist die Entscheidung heikel

Für den Strafvollzug gibt es eindeutige Verwaltungsvorschriften, eine Haftverbüßung von Zschäpe in Chemnitz hätte aber zweifellos auch eine politische Komponente. Das NSU-Terrortrio lebte von 1998 bis 2000 im Untergrund der sächsischen Stadt in vier verschiedenen Wohnungen. Sie wurden dort von Neonazis aus der lokalen Szene mit Pässen und Waffen beliefert. Dort beschafften sie sich auch Geld mit Überfällen auf sieben Banken und auf einen Einkaufsmarkt.

14 Bilder Prominente Häftlinge, die in der Region einsaßen Bild: Christian Kirstges (Archiv)

Krawalle und rechtsextremistische Umtriebe in Chemnitz sorgten im August vergangenen Jahres in Deutschland aber auch weltweit für Entsetzen. Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen, für den zwei Asylbewerber in Untersuchungshaft sitzen, war es bei Demonstrationen zu gewalttätigen und ausländerfeindlichen Auseinandersetzungen gekommen, an denen sich Rechtsextreme und radikale Hooligans beteiligten.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.