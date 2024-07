Lauf an der Pegnitz (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat seine Sitznachbarin in einer S-Bahn in

Die 18-Jährige sowie eine minderjährige Zeugin flüchteten in ein anderes Abteil und riefen die Polizei, wie es weiter hieß. Der unbekannte Mann stieg währenddessen an der nächsten Station aus. Eine erste Fahndung direkt nach dem Vorfall am späten Samstagabend verlief erfolglos. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

(dpa)