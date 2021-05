Beet & Blumen

Süßkartoffeln, Paprika, Gurken: So klappt's mit dem eigenen Gemüsegarten

Plus Im Mai starten Hobbygärtner richtig durch. Gemüse wird gesät und gepflanzt. Doch es lauern auch Feinde. Die Expertin der Gartenakademie in Bayern gibt Tipps.

Von Daniela Hungbaur

Wechselhaft, windig, kühl – das Wetter ist noch nicht so, dass man von einem Wonnemonat sprechen will. Dennoch ist nicht zu übersehen, wie es überall grünt und blüht, welch wunderbare Düfte in der Luft liegen. Hobbygärtner starten im Mai richtig durch, Zeit also, unsere Expertin der Bayerischen Gartenakademie, Marianne Scheu-Helgert, nach ihren aktuellen Tipps zu fragen:

