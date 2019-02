vor 19 Min.

Behördengang per Mausklick in ganz Bayern ab Ende 2020 möglich Bayern

Von Hundesteuer bis Elterngeld: Im Freistaat sollen flächendeckend bis spätestens Ende 2020 die 54 wichtigsten Verwaltungsverfahren online ausgeführt werden.

In Bayern sollen immer mehr Behördengänge im Internet erledigt werden können. Flächendeckend sollen im Freistaat bis spätestens Ende 2020 die 54 wichtigsten Verwaltungsverfahren per Mausklick ausgeführt werden. Dies hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen.

Dazu zählen etwa die Beantragung von Geburtsurkunden, Kraftfahrtzeugzulassungen, Gesundheitszeugnissen, Hundesteuer, Wohnsitzmeldungen, Baugenehmigungen, Elterngeld und Mutterschaftsgeld.

Digitalisierungsministerin Judith Gerlach (CSU) sagte, dass Bayern damit die Umsetzung schneller vorantreibe, als gesetzlich vom Bund bis Ende 2022 gefordert. (dpa/lby)

