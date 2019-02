09:39 Uhr

Bei Unfall schwer verletzt: Fahrer betrunken und ohne Führerschein Bayern

Betrunken und ohne Führerschein ist ein Autofahrer in seinem Wagen zweimal über die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt worden.

Der 32-Jährige verlor am Freitagnachmittag in einer Kurve bei Lappersdorf (Landkreis Regensburg) die Kontrolle über sein Auto. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Er fuhr zunächst nahezu ungebremst in eine Böschung, wo das Auto gegen einen Erdwall prallte. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Wagen dann zurück über die Straße geschleudert und kam in der gegenüberliegenden Böschung zum Stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. (dpa/lby)

Themen Folgen