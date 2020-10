vor 31 Min.

Beim Ausparken: Zweijährige von Auto überrollt und getötet

Ein zweijähriges Mädchen ist in Deggendorf bei einem Unfall gestorben. Sie wurde von einem Auto überrollt.

In Deggendorf ist ein Kleinkind von einem ausparkenden Auto überrollt und getötet worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das Mädchen mit seinem Vater in einem Schuppen, als es aus noch unbekannter Ursache auf die angrenzende Straße lief. In diesem Moment habe eine Autofahrerin ausgeparkt, dabei die Zweijährige nicht wahrgenommen und sie überrollt.

Das Kind wurde vom Notarzt reanimiert, es starb am Freitagabend jedoch noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin und die Familienangehörigen des Mädchens wurden durch Seelsorger und ein Kriseninterventionsteam betreut. (dpa, lby)

