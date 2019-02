Bekommt Bayern bevorzugt Geld für Straßen?

Größtes Flächenland, steigende Einwohnerzahlen und starker europäischer Transitverkehr sind die Faktoren die zu berücksichtigen sind.



Die Grünen sind nicht ehrlich wenn sie nach mehr Europa rufen - der europäische Warenverkehr ist in Bayern auch wegen seiner geographischen Lage größer. Bayern ist näher an den Urlaubsschwerpunkten vieler Menschen (Grüne fliegen gerne darüber).



Und ja, in Bayern hat ein Straßenbauamt immer einen Plan das irgendwelche Restmittel absaugen kann. Auf dem so erzeugten Wohlstand können die Grünen dann Bienen retten.

