Beleidigt, bedroht, verprügelt: Das erleiden Bürgermeister in der Region

Plus Bürgermeister aus der Region wurden teils Opfer massiver Bedrohungen und körperlicher Angriffe. Einige sprechen jetzt offen über die extrem belastenden Vorfälle.

Silvia Kugelmann hat eine klare Botschaft: „Jedes weitere Schweigen schützt und unterstützt die Täter. Dabei muss diesem kleinen Teil der Bevölkerung klar gezeigt werden, dass er isoliert und in der Minderheit ist.“ Kugelmann, 53, ist seit elfeinhalb Jahren Bürgermeisterin im kleinen Ort Kutzenhausen im Landkreis Augsburg. Und sie hat eine schwere Zeit hinter sich.

Sie ist eine der vielen Kommunalpolitiker, die bedroht, angefeindet und angegriffen wurden. Nach einer Umfrage des Magazins Kommunal, die diese Woche veröffentlicht wurde, ist es rund 40 Prozent der Bürgermeister und Kommunalpolitiker schon so gegangen. Auch in der Region gab es in den vergangenen Jahren massive Attacken. Was bedeutet das für eine Demokratie, wenn ihre Vertreter derart unter Druck geraten? Im Frühjahr 2020 wird auch in Bayerns Kommunen gewählt. Und in vielen Gemeinden hören Bürgermeister auf und ein Nachfolgekandidat ist schwierig zu finden. Das liegt auch an Vorfällen, wie sie Silvia Kugelmann erlebt hat.

Auf einem der Zettel stand "Schlampe"

Es beginnt mit einem Schreiben, das die Bürgermeisterin 2016 im Ort verteilt hat, um Menschen zu einer Mitarbeit im Asylhelferkreis zu motivieren. Kurz darauf liegen einige der Zettel im Briefkasten des Rathauses. „Verrecken sollst Du, lieber heute als morgen“, steht darauf geschrieben, oder „Wir bringen dich dahin, wo dich niemand mehr findet“ oder „Schlampe“.

Anfangs kann Kugelmann es kaum glauben, dann wird sie sehr nachdenklich. Zeitweise sucht sie die Schuld sogar bei sich selbst. Die Angst kommt. Und die Scham. Doch es wird noch viel schlimmer. Später werden 13 große Metallteile gegen ihr Haus geworfen. Dann ist sie mit Tempo 160 auf der Autobahn unterwegs und das Auto meldet einen Druckabfall im Reifen. Als ein Experte im Nachhinein feststellt, dass jemand einen langen Nagel in den Reifen gesteckt hat, wird ihr klar, dass jemand sogar so weit geht, ihren Tod in Kauf zu nehmen. Und dann ist da noch die Geschichte mit dem Kot: Ihr Auto wird mit Katzenkot beschmiert. Sie merkt es nicht, als sie nach einer Gemeinderatssitzung im Dunkeln ans Auto kommt und versucht, den Dreck zu beseitigen. Erst als sie einsteigt, wird ihr alles klar. Silvia Kugelmann ist von oben bis unten mit Tierkot besudelt. „Das war so entwürdigend, ich habe mich so beschmutzt gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich unter der Dusche stand“, erzählt sie.

Bild: Alex. Kaya

Bürgermeister Strobel wurde vor seinem Haus überfallen

Sehr schlimm hat es Robert Strobel getroffen. Er wurde im Jahr 2012 vor seinem Haus überfallen und brutal niedergeschlagen. Es ist ein Abend im September 2012, als er zwischen zwei dienstlichen Terminen kurz nach Hause kommt, um sich umzuziehen. Strobel ist damals Bürgermeister von Bibertal, einer Gemeinde mit knapp 5000 Einwohnern im Landkreis Günzburg. Der CSU-Politiker ist schon an der Haustür, als ein ihm unbekannter Mann in seine Garageneinfahrt hereinläuft und ihn fragt, ob er der Bürgermeister sei. Der damals 45-jährige Strobel bejaht die Frage und geht dem Mann etwas entgegen. „Ich dachte, der hat ein Anliegen. Weder Stimme, Gestik noch Mimik, nichts hat auf Aggressivität hingedeutet, ich habe mit einem normalen Gespräch gerechnet“, sagte Strobel damals gegenüber der Polizei. Aber dem war nicht so.

Statt ein Gespräch zu beginnen, schlägt der Täter dem Kommunalpolitiker unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Wahrscheinlich mehrmals, wie die Brüche der Nase, der Nasenscheidewand, der rechten Augenhöhle und des rechten Jochbeins vermuten lassen. Er geht bewusstlos zu Boden. Der Politiker kommt auf die Intensivstation und wird am nächsten Tag operiert. Einige Wochen vorher hatte Bürgermeister Strobel eine Drohung erhalten. „Ich hatte diese Drohung damals ernst genommen und meine Frau und meine zwölf- und 14-jährigen Kinder gebeten, die Haustür nur noch bei uns bekannten Personen zu öffnen“, berichtet er.

Der Täter konnte nicht gefasst werden

Doch die Ermittlungen der Kriminalpolizei verlaufen im Sande. Bis heute ist kein Täter oder Auftraggeber ermittelt. „Ich bin froh, dass alle Wunden verheilt sind und auch meine Familie alles gut verwunden hat“, sagt der heute 52-Jährige. Nach nur drei Wochen war er damals trotz Krankschreibung wieder im Rathaus, anfangs stundenweise. „Aufstehen und weitermachen, hatte ich mir damals gesagt. Ich wollte mit meiner baldigen Rückkehr ins Rathaus auch Signale senden. Ein Signal an die vielen lieben Menschen, die sich um mich sorgten, dass es mir wieder besser geht. Und ein Signal an die feigen Täter, dass sie mich zwar niedergeschlagen hatten, aber ich schon wieder aufgestanden bin“, erklärt Strobel rückblickend.

Seiner Begeisterung für das Bürgermeisteramt, seiner Freude am Umgang mit Menschen, auf Menschen zuzugehen, das Gespräch zu suchen, sich für die Mitmenschen und die Gesellschaft einzusetzen, hat der Überfall vor jetzt schon fast sieben Jahren offensichtlich keinen Abbruch getan. Robert Strobel hat sich bereits entschieden, 2020 für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister in seiner Geburtsstadt Ichenhausen zu kandidieren.

Und es gab einen weiteren brutalen Angriff: Im September 2009 stürmt das CIA-Folteropfer Khaled el Masri das Büro des Neu-Ulmer Oberbürgermeisters Gerold Noerenberg (CSU) und schlägt den Kommunalpolitiker zusammen. Der vorbestrafte El Masri wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Noerenberg, 62, hört im Frühjahr 2020 nach 16 Jahren als Neu-Ulmer OB auf.

Zwei Leitz-Ordner voller Beleidigungen und Drohungen

Auch der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) sah sich in den vergangenen Jahren Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt. „Diese Vorgänge füllen zwei Leitz-Ordner“, sagt er. Ist das eine Gefahr für die Demokratie? „Das ist ein großes Wort. Aber ja, diese Pöbeleien machen was mit einem“, so Gribl. Man agiere nicht mehr so unbefangen. Er habe diese Vorfälle aber konsequent zur Anzeige gebracht, wenn es ihm strafrechtlich relevant erschien. „Man hört oft, dass ein Bürgermeister eben ein dickes Fell braucht und so etwas aushalten muss. Ich habe aber keine Lust, mir ein dickes Fell zuzulegen. Zum Amt des Bürgermeisters gehört es nicht, Beleidigungen und Hetze aushalten zu müssen. Ich will mit Respekt behandelt werden“, betont Gribl.

Der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl. Bild: Alex. Kaya

Auch Silvia Kugelmann hört nach dieser Amtszeit auf. Aber aus freien Stücken, wie sie betont. Sie will sich nach 24 Jahren in der Kommunalpolitik beruflich neu orientieren. Nachdem sie vor rund zwei Jahren die Vorfälle an die Öffentlichkeit gebracht hat , hörte der Spuk auf. Während der Amtszeit aufhören kam für sie nicht infrage. „Das wäre ja genau das gewesen, was die anonymen Täter wollten. Ich aber wollte zeigen: Ich bin stärker als euer Hass.“

